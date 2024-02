Wanda Nara visitó el programa de Olga, Sería increíble, y compartió algunos detalles de su vida personal y de los inicios de su relación con Mauro Icardi, que ya data de 10 años.

Wanda Nara visitó "Sería increíble" el programa de Olga conducido por Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato. (Foto: Captura YouTube/OLGA)

En conversación con Nati Jota, la cantante fue consultada: “¿Te pasó alguna vez de empezar un vínculo de amistad y que se confunda la cosa?”, a lo que ella respondió: “Con Mauro empezamos tipo amigos, pero inconscientemente yo estaba haciendo el trabajo fino”.

“Es un problema, el ejemplo es un problema”, acotó en ese momento Damián Betular, su excompañero en Masterchef, y la empresaria continuó su relato: “Y tipo él me decía, no, bueno estoy con una chica y yo, full tóxica, y era obvio que me molestaba. Llamaba cada un minuto, le tiraba el celular que tenía. Se lo tiré al agua. Eso me encantó a mí”.

WANDA NARA PRESENTÓ SU NUEVO TEMA MUSICAL, TÓXICA, TRAS EL ÉXITO DE O BICHO VAI PEGAR

“Hice música nueva que va a salir, que es espectacular”, aseguró Wanda, mientras el equipo preguntaba ansioso “¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué vas a presentar acá?”

“Un pedacito” dijo, y puso al aire un fragmento de su nueva canción Tóxica, que dice:

¿Querías que te llame? Te estoy llamando.

¿Por qué no respondés?

¿Querías que cambie? ¿Ahora sabés qué?

No cambio nada. Nada cambio.

Y te bloqueo

Tóxica.