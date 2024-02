Feliz con el flamante lanzamiento de O Bicho Vai Pegar, su segundo tema musical, Wanda Nara visitó la redacción de Ciudad para contar más sobre el gran momento que vive.

La conductora se refirió a la gran repercusión de la canción cuyo videoclip se grabó en una comunidad (o favela) en Brasil, con un ritmo muy pegadizo y una letra, mitad en castellano y mitad en portugués.

Wanda también se refirió al emotivo discurso de su hijo Valentino López (15) al recibir por ella el premio en Los Más Clickeados 2023 y se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su primogénito.

- Tu tema O Bicho Vai Pegar está por llegar al millón de reproducciones, ¿te lo esperabas?

-Increíble, estoy sin voz de todo lo que festejamos. Fue espectacular poder estar en Argentina para el lanzamiento porque con Bad Bitch, mi primer tema, estábamos en Roma y lo viví de otra manera.

Estar acá es todo fiesta, alegría. El tema lo ameritaba. Es impresionante. No me esperaba esta repercusión.

Wanda en O Bicho Vai Pegar Por: Estefania Lisi

- Ayer vimos el video pero sé que hace rato venías trabajando en la canción. ¿Fue tu idea filmar el clip en Brasil?

- Sí. Hicimos el tema y yo lo venía escuchando hace mucho. A mí me encantaba pero nunca sabés qué va a pasar en la gente y está más que claro que lo escuchan más de una vez, las reproducciones son impresionantes en todas las plataformas. Estoy sorprendida.

Y con respecto al video, fue algo que soñamos pero no sabíamos si iba a poder concretarse por el tema de la logística, en un país donde no nos solemos manejar, el idioma, la gente. Pero la verdad es que trabajó un equipo gigante de brasileños con mucha experiencia en este tipo de videos. Fue idea mía y, aunque al principio me decían “esto no sé si se va a poder hacer”, fue increíble.

- Además, muy buena coreo, se te ve ahí moviendo a full.

- Es una coreo chiquita porque tuve poco tiempo para practicarla, pero es un ritmo muy complicado. Yo veía a las bailarinas que solo respirando ya movían la cola espectacular y pensaba “yo no tengo esos movimientos”.

- ¡Pero metiste muchos primeros planos de atrás!

- Sí, había un montón más pero no se podían poner. Eran “muy de cola”.

- ¿Sabés qué significa O Bicho Vai Pegar? Porque nosotros estuvimos investigando y es algo así como “esto se va a descontrolar”, muy jerga brasilera.

- Sí, sería como “esto se va a picar”, es un dialecto casi, muy de Brasil. Si vas a buscar la traducción no es literal. Es más, cuando surgió el tema le escribí al cocinero de Ney, porque yo soy muy amiga de Neymar, para preguntarle si estaba diciendo una mala palabra o algo porque no encontraba la traducción exacta. Y en Brasil no lo pueden creer porque es muy jerga brasilera.

- Contame más de esa amistad con Neymar y su cocinero por favor.

- Sí, con el cocinero de Ney nos llevamos increíble porque nos pasábamos recetas. Él me pidió la de mi torta de dulce de leche con galletitas, la famosa que hacemos en Argentina, que siempre se las hacía y les encantaba y otra que hago con otras galletitas argentinas y las amaban.

Y él me pasaba recetas de comidas brasileñas. Capaz que Mauro se quedaba con Ney ahí en la casa y yo pasándome recetas.

“Cuando vi a Valentino agradecer y dedicarme el premio en Los Más Clickeados me morí, imaginate que no lo podía creer (se emociona). Mis hijos tienen esas cosas que no lo podés creer. Ahí es cuando pienso que todo el tiempo invertido como mamá, el amor que les damos, las pequeñas cosas o las enseñanzas chiquitas dan sus frutos. A veces uno piensa: ‘¿me estarán escuchando?’ Y sí. Valentino cuando habla de mí me demuestra todo. Es mi primer hijo, yo crecí con él”.

-Volviendo a la música, ¿cómo viviste el lanzamiento de Bad Bitch, que también está sonando por todos lados?

-Fue impresionante, nunca me lo hubiera imaginado. Los chicos, los grandes, de todas las edades haciendo tiktoks con el tema a pesar de que no había un challenge oficial. Se dio natural y fluyó y la gente hacía lo que quería y fue genial.

- Para cerrar, no quiero dejar de preguntarte por un momento muy especial que vivimos hace poquito en Los Más Clickeados (los premios que entregamos en Ciudad Magazine hace 12 años) cuando tu hijo Valentino y tu mamá fueron a buscar el premio que te ganaste. Nos sorprendió mucho el conmovedor discurso y el mensaje súper tierno que te dedicó. ¿Cómo lo viste vos?

- Yo me morí, imaginate que no lo podía creer (se emociona). Mis hijos tienen esas cosas que no lo podés creer. Ahí es cuando pienso que todo el tiempo invertido como mamá, el amor que les damos, las pequeñas cosas o las enseñanzas chiquitas dan sus frutos.

A veces uno piensa: “¿me estarán escuchando?” Y sí. Valentino cuando habla de mí me demuestra todo. Es mi primer hijo, yo crecí con él. Nació cuando yo tenía 22 años, viví el embarazo en Rusia con mi familia lejos, los miedos y mil cosas. Y crecen y te hacen esas devoluciones que te llenan el alma. Fue hermoso. Y aprovecho para agradecerles por Los Más Clickeados, que lo tengo ahí en una mesita junto con los Martín Fierro y me hicieron muy feliz.