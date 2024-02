Wanda Nara, acompañada por sus hijas Francesca e Isabella Icardi (vestidas con las camisetas de las selecciones de Argentina y Brasil), presentó O bicho Vai pegar, su nuevo tema, en un bar de Palermo.

Entrevistada por Luis Ventura para A la tarde, Wanda habló de su carrera musical y también de temas personales.

Consultada por su relación con L-Gante, fue contundente: “Cuando conozco a alguien, soy muy buena amiga”, dijo. Y agregó: “Lo conocí cuando me contrataron para hacer un videoclip, y como era mi primer laburo como actriz está bueno que se crean esa historia, porque era como que estábamos vendiendo un romance”.

“Pero después todo lo que se empezó a generar y a decir cosas que no son, me empezó a molestar”, cerró Wanda sobre L-Gante.

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE LA CONFIANZA QUE LE TIENE A MAURO ICARDI

Luis Ventura le preguntó a Wanda si con Mauro, su marido, tenían una especie de contrato “por si él se manda alguna travesura o te engaña y es infiel”.

Con una sonrisa, Nara respondió: “¡Nooo! Yo soy muy comerciante y le traería modelos de Victoria’s Secret”, bromeó para luego agregar: “Confío ciegamente en Mauro”.

WANDA HABLÓ DE SU ENFERMEDAD Y DE JORGE LANATA

Wanda también se refirió a Jorge Lanata, quien fue el que dio la primicia sobre su enfermedad: “Tuve que salir a contestar cosas que no me gustan. Si él no hubiera salido a hablar, yo habría esperado y capaz nadie sabría de mi enfermedad”, sostuvo.

“Nunca pensé en hacerle juicio (a Lanata). Es el precio que pago por ser famosa”, concluyó.

LAS FOTOS DE WANDA NARA EN LA PRESENTACIÓN DE SU NUEVO TEMA

Wanda Nara

Wanda Nara

Francesca e Isabella Icardi

Wanda Nara, Francesca e Isabella Icardi

Wanda Nara

Wanda Nara