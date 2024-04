A pocos días de las fuertes críticas a Damián Betular no solo por los precios sino por la calidad de los productos que ofrece en su pastelería, una tiktoker se acercó a su local gastronómico y compartió su experiencia en la red, que rápidamente se viralizó.

Ailén fue a almorzar a lo de Betular. “Con mi abuela siempre hacemos una salida semanal y esta vez tocó ir a lo de Betular”, contó, antes de resaltar lo lindo que es el lugar y lo amable que son los empleados.

“Mi experiencia fue excelente. El servicio es de 10 y el lugar es muy lindo, además que la limpieza es excelente. Mi abuela se pidió un avocado toast, estaba riquísimo. Y yo me pedí una baguette que tenía el pan duro, entonces les pedí a las chicas que me lo cambiaran y muy amablemente lo hicieron. Me trajeron este sándwich que era muy rico, volvería solo para comerlo de nuevo”, contó la influencer. También, consumieron un agua y una limonada.

Antes de cerrar, sumo que por lo que le pasó, que tuvo que cambiar el plato, le regalaron un tiramisú. “La pastelería de acá es otro nivel, todo vale la pena probar”, cerró, muy amable.

¿CUÁNTO GASTÓ LA TIKTOKER EN LO DE BETULAR?

La chica gastó 21.500 pesos en la salida con su abuela y luego 6 mil pesos más en la galletita para su novio, que aclaró que era “enorme” y para compartir entre dos.

Contundente, dijo que el precio le pareció que estaba bien por la calidad de la comida.