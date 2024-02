A través de su cuenta oficial de Instagram, Wanda Nara abrió un casting para su próximo videoclip y publicó cuáles los requisitos para anotarse.

“Mañana necesitamos señoras o señores de 45 a 80 años para mi nuevo videoclip”, escribió la conductora junto a una foto suya que compartió en sus historias.

Wanda Nara en sus redes sociales.

Cabe recordar que el pasado 1 de febrero, la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella lanzó su segundo tema, O bicho Vai pegar, y fue furor.

WANDA NARA DEJÓ EN CLARO QUÉ PASÓ CON L-GANTE

Wanda Nara dejó en claro en una nota con Intrusos qué pasó con L-Gante: “Es muy amigo mío, cuando trabajo con la gente me encariño. Ahora estamos en un momento que estamos alejados y enojados”.

“Lo de L-Gante no lo inventamos nosotros, lo dijo él en su momento”, le retrucó Pampito y la artista confesó: “Claro, por eso me enojé, porque no fue así”.