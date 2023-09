En medio del escándalo por la contratación de Pitty la numeróloga por parte del Banco Nación, la actriz Andrea Rincón la fulminó al revelar que años atrás, cuando ella estuvo internada, la profesional de los números se había parado en la puerta del hospital para contarle a la prensa lo que habían charlado en una sesión privada.

Lejos de quedarse en el molde, Pitty le contestó con firmeza en LAM aclarando que, en esa oportunidad, lo único que hizo fue defenderla en los medios. “Nunca le cobré un peso a Andrea. Jamás. Ella vivía en el octavo, creo que vive todavía, y yo atendía en el sexto, en Cerviño. Ella se cortaba toda, venía, me tocaba el timbre y yo... Me impresionaba mucho”, empezó, antes de que las panelistas la frenaran, pidiéndole que no diera detalles sobre lo que tuvo que enfrentar Rincón.

“En ese momento todo el medio me decía ‘cuidate porque esta piba’. Y yo decía ‘atiendo a todos’. Nunca me pagó un peso. Yo tuve la mejor con ella siempre, la escuché y me encantó conocerla. Andrea tenía un montón de problemas”, insistió Pitty, luego de que Maite Peñoñori opinara que si Andrea estaba tan mal tendría que haberle recomendado que viera a un especialista de salud mental y no a una numeróloga.

PITTY DESMINTIÓ HABER HABLADO DEL MAL MOMENTO DE SALUD DE ANDREA RINCÓN EN LOS MEDIOS

“Yo tenía que hacer un viaje y me olvidé una valija en la oficina. Cuando volví a buscarla, me encontré con el encargado que me dijo que Andrea estaba en el hospital de enfrente. Fui, estaban todos los medios en la puerta, me pusieron el micrófono y lo único que dije fue ‘ayúdenla porque ella es una buena persona’. Está grabado”, aclaró Pitty, contundente.

“Hace dos meses la encontré en la esquina de mi casa y me saludó. Ella la trajo a Julieta Ortega muy amable y le cobré. Para mí Andrea se enojó porque le cobré a Julieta. Pero ella fue muy amable y respetuosa”, reflexionó. ¿Recibirá respuesta?