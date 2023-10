Que estuvo arreglado, que es una estrategia de publicidad… Varias teorías surgieron en torno a la insólita pelea que se dio entre Andrea Rincón y Belén Francese en la grabación del programa de PH Podemos hablar que se verá este sábado; y ahora salió el video.

En las redes sociales se popularizó un corte del tenso momento que vivieron las dos modelos cuando Belén recordó que, hace muchos años, la morocha “la quiso levantar”, y provocó así una gran molestia en ella.

En el video se escucha claramente el reclamo de Andrea Rincón tal como lo relató Ángel de Brito este miércoles en LAM, luego de que manifestara que el comentario de Francese le ha cayó muy mal.

Leé más:

Escándalo en PH Podemos hablar: llanto y amenazas entre Belén Francese y Andrea Rincón

REVELARON EL VIDEO DE LA PELEA ENTRE ANDREA RINCÓN Y BELÉN FRANCESE

En el video que salió en las redes sociales, que tiene una marca de agua de A la Barbarossa (programa de la misma productora que PH) se escucha a Belén decir: “Estábamos en una temporada de teatro y Moria hizo una fiesta en la casa. Fue desopilante y terminó muy tarde”.

“Era ya de día prácticamente, y Andrea subió a hablar conmigo y la pasamos muy bien. Yo estaba triste porque me estaba separando de un novio. Entonces yo flashee una situación entre las dos, pero por ahí era que me querías contener, buena onda”, reconoció Belén, mientras Rincón hace como que se limpia lágrimas de sus ojos.

“Perdón, pero te lo tengo que decir. Lo que hiciste recién no me parce. Primero porque sabés que lo que dijiste no fue así. Me parece que decir que yo me insinué, no fue así. Lo estás inventando para generar, para salir en los medios mañana. Eso no se hace, y yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada”, le respondió Rincón.

“Entonces, si te equivocaste, pedime disculpas porque yo te estoy diciendo que no lo hice. No me gustás, no me gustaste nunca, no tengo por qué ir mañana y que en todos lados digan que yo quise seducirte porque es mentira lo que estás diciendo”, agregó.

Leé más:

Belén Francese rompió el silencio y contó paso a paso cómo fue la pelea con Andrea Rincón