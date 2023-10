La escandalosa pelea entre Belén Francese y Andrea Rincón en PH Podemos Hablar fue relatada por testigos en LAM, donde Ángel de Brito relató cómo se desarrollaron las cosas en el ciclo de Telefe, donde ya no saben con qué se van a encontrar el siguiente minuto.

Según contó Ángel, Andy Kusnetzoff lanzó la consigna “Que pasen al frente los que tuvieron una noche increíble”. “Belén le dijo a Rincón ‘Yo pasé una noche increíble y ella me quiso levantar’, así, fresca. Y Rincón dijo ‘No me acuerdo’”, explicó.

El conductor contó que la grabación continuó hasta que Rincón adujo que no podía seguir porque se había quedado mal con los dichos de Belén. “Andrea dijo ‘Me quedé mal, no puedo seguir si no lo aclaro’ y la aclaró”, agregó De Brito.

Leé más:

Escándalo en PH Podemos hablar: llanto y amenazas entre Belén Francese y Andrea Rincón

QUÉ PASÓ EN LA TREMENDA PELEA ENTRE ANDREA RINCÓN Y BELÉN FRANCESE

“Rincón dijo ‘Yo en esa época estaba mal, estaba en consumo, y yo jamás te quise levantar. Además, me parecés horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes toda esta anécdota y no quedó ahí, porque Rincón estaba caliente y le dijo que ella también estaba en la misma, en el consumo”, agregó Ángel.

“Ahí se puso mal Belén”, señaló el conductor, que contó que Andy le ofreció a Belén pedir disculpas, a lo que “¡Pum, pum! Comenzaron los tiros de vuelta, Corte, lágrimas, llanto, no sé qué”, cerró De Brito, que más tarde recibió un revelador mensaje de Belén al aire tras consultarle si estaba todo armado.

“No estuvo armado para nada. Fui con todo el amor del mundo (…) y la pasé para el cu… porque le pregunté si podía contar la anécdota y me dijo que sí. Después se pone a gritar como una desquiciada y a tratarme de desleal, justo ella, la más garca del condado. Creo que no está bien y le deseo pronta recuperación porque está muy limada”, leyó Ángel al aire.

Leé más:

Andrea Rincón se negó a dar una nota en Intrusos: “Esto no es muy distinto a una violación”