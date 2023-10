Belén Francese rompió el silencio luego del explosivo cara a cara que tuvo con Andrea Rincón en la grabación de PH, Podemos Hablar, y destrozó a la actriz.

Belén le dio su versión de los hechos a Ángel de Brito, luego de que saliera a la luz la información de que Rincón se enojó fuerte cuando Francese contó que, muchos años atrás, se la había querido levantar.

BELÉN FRANCESE FUE LETAL CON ANDREA RINCÓN

“Me están diciendo que está armado lo de Rincón. Para nada”, aseguró Francese, en el mensaje que leyó Ángel de Brito en LAM.

“Fui con todo el amor del mundo. Me maquillé, me peiné, y la pasé para el tujes porque le pregunté al aire si podía contar una anécdota y me da a entender que sí”, continuó Belén.

Acto seguido, Francese fue lapidaria con Rincón: “Después se pone a gritar como una desquiciada y a tratarme de desleal. Justo ella, la más garca del condado. Cagó a Moria que era su amiga. Creo que no está bien. Le deseo pronta recuperación”.

“Está muy limada”, sentenció Belén Francese, furiosa con Andrea Rincón tras el explosivo cara a cara en PH, Podemos Hablar. El programa que conduce Andy Kusnetzoff se verá este sábado en Telefe.