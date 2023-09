Hace una semana Andrea Rincón se bautizó en una iglesia evangélica, expresión del cambio que abrazó desde que consiguió superar sus adicciones aferrándose a la religión. Su video sumergiéndose en una pileta de lona provocó en las redes burlas, algunas de ellas de Yanina Latorre. Y la actriz fue tajante.

“El mundo es cruel. Imaginate que me bauticé y en vez de decir ‘che, qué bien, esta piba hace 15 años se estaba por morir por la droga y ahora que bien que está’, dicen ‘¡se bautiza en una pileta de lona!’”.

“Hace rato que voy todos los domingos a la iglesia, pero no es lo mismo tomar la decisión uno, y lo sentí a flor de piel. Me pasó algo tan maravilloso. De la iglesia y la religión que yo conocí en algún momento no me gustó ese Dios que me habían presentado y me alejé”, contó, a Socios del espectáculo.

“Me pasaron cosas, en algún momento dejé de creer hasta que no me quedó otra que creer. Vino Dios y me puso una piña en el mentón”, aseguró, con humor sobre el “volantazo” que dio en su vida.

Foto: Web

ANDREA RINCIÓN, AL HUESO CON QUIENES SE BURLARON DE SU BAUTISMO EN UNA PILETA DE LONA

“Yo estoy feliz. Orgullosa de quién estoy siendo y cada vez más de la gente que me rodeo. Escuchaba personas riéndose de la pileta de lona y yo estoy reorgullosa de meterme ahí y de haberme bautizado al lado de las personas de las que me bauticé”, señaló.

Incluso contó que irá al Chaco en una acción solidaria. “El viernes viajo al Impenetrable y yo me meto en el barro hasta las rodillas. ¡Yo quiero cambiar el mundo!”, lanzó, mientras lanzaba crudas frases.

