Nicolás Cabré no pudo contener la emoción al reencontrarse con su hija Rufina tras meses de distancia. El actor compartió en su cuenta de Instagram una imagen fundido en un abrazo con la nena, que el próximo 18 de julio cumplirá 13 años, y la frase que escribió lo dijo todo: "El abrazo que me da años de vida".

La publicación se volvió viral en cuestión de horas: “Los ojitos de ambos. Te amamos Nico, te merecés todo lo lindo y real”, “Por fin juntitos” y “Hermoso abrazo, son dos gotas de agua” fueron algunos de los mensajes que inundaron la red.

La foto capturó algo genuino: dos personas que se extrañan y que, cuando se vuelven a ver, el tiempo y los kilómetros parecen borrarse de un abrazo.

NICOLÁS CABRÉ Y LA PATERNIDAD A LA DISTANCIA: “NO TENÉS QUE SER UN PALO EN LA RUEDA”

Rufina se mudó a Turquía en 2025 junto a su madre, María Eugenia “China” Suárez, su padrastro Mauro Icardi y sus hermanos Magnolia y Amancio. Una decisión que no fue sencilla para Cabré, pero que él mismo eligió acompañar. En diálogo con Vuelta y Media (Urbana Play), el actor explicó cómo procesa esta nueva etapa de su vida como padre.

Nicolás Cabré y Rufina se reencontraron Por: Instagram @nicolascabre80

“No hay día que no pase, y creo que le pasa a todos los padres, que vas entendiendo las cosas que decían tus papás”, reflexionó con visible emoción.

Y agregó algo que resume su filosofía de crianza: “Como que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos”. Lejos de obstaculizar el deseo de su hija, Cabré eligió sostenerla desde el apoyo incondicional.

ASÍ TOMARON LA DECISIÓN DE QUE RUFINA VIVIERA EN EL EXTERIOR

Fue la propia Rufina quien le pidió a su padre poder vivir esta experiencia. Según contó Cabré, la menor quería conocer una nueva cultura y aprender otro idioma —el turco—, y él entendió que su lugar era acompañarla, no frenarla. “Entendés que cuando ella tiene la posibilidad de decidir y decir: ‘Me quiero aventurar’, tenés que apoyar”, explicó el actor.

La frase que resume su presente es tan simple como poderosa: “Yo aprendo y veo a una Rufina feliz”. Cabré reconoció que la extraña, pero que la tecnología les permite hablar a diario: “Va y viene, hablamos todo el día... La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace”. Y dejó en claro cuál es su prioridad por encima de todo: “La prioridad siempre es, fue y será Rufina”.