Después de una larga estadía en Turquía, Rufina Cabré regresó a la Argentina y ya protagonizó un emotivo reencuentro con su padre, Nicolás Cabré.

La hija de Cabré y Eugenia “la China” Suárez llevaba dos meses instalada en Estambul junto a su mamá, quien desde mediados del año pasado acompaña a Mauro Icardi en Turquía, donde juega para el Galatasaray.

Aprovechando las vacaciones escolares, Rufina volvió al país mientras la China e Icardi continúan recorriendo distintos destinos de Asia. El encargado de compartir el especial momento fue el propio actor, quien en los últimos tiempos comenzó a mostrarse mucho más activo en redes sociales y más relajado con respecto a su vida privada.

Foto: Instagram (@nicolascabre80) Por: Fabiana Lopez

Desde su cuenta de Instagram, Cabré publicó una tierna foto junto a Rufina en un bar donde se los ve abrazados y sonrientes, dejando en evidencia la felicidad del reencuentro: “El abrazo que me da años de vida”, escribió Cabré junto a un emoji de corazón rojo, una frase que rápidamente enterneció a sus seguidores.

El posteo no tardó en llenarse de likes y comentarios celebrando el vínculo entre padre e hija. Muchos usuarios destacaron la emoción del actor y la fuerte conexión que mantiene con Rufina, a pesar de la distancia y los viajes constantes.

Nicolás Cabré: “El abrazo que me da años de vida”.

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EL SIGNIFICATIVO REGALO QUE RUFINA LE DEJÓ A NICOLÁS CABRÉ EN EL CAMARÍN ANTES DE VIAJAR A TURQUÍA

Nicolás Cabré vive días muy especiales en Villa Carlos Paz, donde ya se instaló junto a Rocío Pardo y Rufina para arrancar con la temporada de verano en el teatro. Pero entre ensayos, libretos y corridas, hubo un momento que lo enterneció por completo: el regalo que su hija le dejó en el camarín antes de partir rumbo a Turquía con su mamá, Eugenia “la China” Suárez.

A través de sus historias de Instagram, el actor mostró la sorpresa que encontró al llegar al teatro: “El regalito que me dejó Rufi en el camarín”, escribió, visiblemente emocionado.

En la imagen se pudo ver el espejo del camarín cubierto de fotos de ambos, que Rufina imprimió y pegó una por una, como una forma de acompañarlo incluso en la distancia.

Foto: Captura de Instagram Stories (@nicolascabre80) Por: Fabiana Lopez

Las postales reflejaron distintos momentos compartidos entre padre e hija: abrazos, sonrisas y recuerdos que hablan de un vínculo fuerte y lleno de amor. Un gesto especial y cargado de significado, que rápidamente enterneció a todos sus seguidores.

¡La sorpresa más linda!