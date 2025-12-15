La China Suárez volvió a estar en el centro de la escena tras publicar en sus historias de Instagram el cambio de look de su hija Rufina.

La adolescente, que regresó a Turquía después de asistir al casamiento de su papá, Nicolás Cabré, sorprendió con un estilo renovado que no pasó desapercibido para sus seguidores.

En un collage que la actriz subió a sus redes, se pudo ver a Rufina posando de perfil, luciendo un nuevo color de pelo y un corte de flequillo moderno.

La publicación, que también incluyó imágenes de sus otros hijos, Amancio y Magnolia, rápidamente se llenó de comentarios de todo tipo.

Las redes estallaron: comparaciones, elogios y críticas

Apenas la China mostró el look de su hija, las redes sociales se inundaron de opiniones. Mientras algunos usuarios destacaron el parecido de Rufi con su mamá y la elogiaron por su belleza, otros no dudaron en lanzar críticas y hasta la acusaron de copiar el estilo de la hija mayor de Wanda Nara.

“El pelo era más oscuro y ahora está más claro. Y el corte, casualmente, igual”, escribió una usuaria en X, generando comparaciones entre las adolescentes.

Foto: @sangrejaponesa

Otros comentarios fueron mucho más duros: “Es siniestra y es digna de lástima”, apuntó una internauta, sugiriendo que la actriz busca imitar a la hija mayor de Icardi.

Sin embargo, también hubo mensajes positivos: “Es muy parecida a Euge, está hermosa”, celebraron varios seguidores, resaltando el parecido entre madre e hija.

Amancio Vicuña, el pequeño que ilusiona en el fútbol

Además de mostrar la intimidad de su familia en Turquía, la China Suárez se mostró orgullosa de los primeros pasos de Amancio, su hijo de 5 años, en una escuela de fútbol profesional.

En sus historias de Instagram, la actriz compartió fotos y un video del nene durante un entrenamiento en la Barça Academy Istanbul. En las imágenes se lo vio con el uniforme del club y pateando al arco con mucha determinación.

Amancio Vicuña empezó en la academia de fútbol Barca de Turquía (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

El video de Amancio corriendo y pateando la pelota no tardó en viralizarse entre los más de siete millones y medio de seguidores de la artista. Muchos ya lo ven como una promesa: “¿Amancio el futuro 9? Yo digo que sí”, “Amancio en la BARÇA academy, preparándose para ser una estrella del fútbol”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.