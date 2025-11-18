El regreso de la China Suárez al país junto a Mauro Icardi se debió al estreno de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, donde es la protagonista de la producción de Adrián Suar y realizada por Kapow.
“Lo que más me costó fue el frío”, afirmó María Eugenia en plena conferencia de prensa antes del estreno de miércoles 19 por Disney+, después de que Mauro Icardi se reconociera celoso, al punto de asegurar que no toleraría escenas de sexo como las de la ficción.
Entre risas enfatizó: “Yo no sabía que era tan difícil llorar con frío, modular, todo.... Pero estaban ahí las chicas de vestuario con las mantitas, con los parchecitos de calor y todo”.
“Hubo días que el frío fue muy fuerte”, remató
El reclamo de Adrián Suar a la China Suárez
Por otra parte, la China recordó el llamado de atención de los productores: “Con las primeras escenas que grabé me agarraron los productores. Vino Adrián Suar también y me cag... toda porque dije, me cambian por otra".
“Porque yo llegué y dije, oh, hice todo mal. Además, cuando te llaman, uno está acostumbrado a que te llamen para decir, todo está saliendo divino", continuó.
“Pero no, era todo como el culo. Estás muy lavada. Tiene que ser la mala, creete, el culebrón, el melodrama. Y es el miedo que tuvimos que romper todos", cerró la China Suárez.