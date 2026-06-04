La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba sumó este jueves un nuevo capítulo: la Justicia ordenó la detención de Osvaldo Fasseta, un amigo de Claudio Barrelier que vivía en la casa donde mataron a la nena de 14 años.

Fasseta, de 47 años, fue arrestado después de brindar varias entrevistas en los medios, donde relató detalles sobre la búsqueda de Agostina y lo que vio en el domicilio del único imputado por el crimen.

Su abogado, Eduardo Allende Medina, confirmó en diálogo con TN que la acusación es por "encubrimiento agravado“. “Yo no vi el expediente, pero sí sé que en Córdoba cuando los fiscales no tienen nada que hacer, hacen algo para justificar que hacen y dictan prisiones preventivas. Son las cosas que hacen rápidamente todos”, sostuvo el letrado.

El abogado de Osvaldo Fasseta, el nuevo sospechoso por el crimen de Agostina Vega en Córdoba. (Foto: captura TN)

Allende Medina explicó que, según su versión, Fasseta no estuvo en la casa el sábado, día en que desapareció Agostina. “Él llegó el domingo. Dice que lo que le pareció raro es que había dejado unas frazadas gris oscuro y encontró unas frazadas blancas”, detalló.

El abogado también aseguró que su cliente tiene pruebas para demostrar su coartada: “Al lado de donde trabaja mi cliente, hay una panadería y la policía secuestró las cámaras de seguridad de ese lugar, que demuestran que él estuvo trabajando hasta por lo menos las 4 de la madrugada”.

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Según relató el propio Fasseta, conoció a Barrelier hace 10 meses por ser ambos hinchas de Instituto. “Claudio es el que le presenta a la madre de Agostina y a Agostina. Él le ofreció su casa, él se quedaba ahí”, contó.

Sin embargo, aclaró que en los últimos días se estaba quedando en la casa de su mamá, junto a sus dos hijos. “Esta tarde estaba muy mal, agobiado. Me dijo: ‘La próxima vez me van a tener que sacar con agua hirviendo porque no me voy de la casa ni a palos’”, relató el abogado sobre el estado anímico de su defendido.

Se espera que en las próximas horas Fasseta sea indagado por la Justicia y no se descartan nuevas detenciones en la causa.

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En una entrevista con TN, Fasseta reveló un dato que le resultó extraño cuando volvió a la casa el domingo, horas después de la desaparición de Agostina: “Habían puesto un acolchado color clarito en la cama donde yo dormía”.

“Las colchas que yo tenía el sábado al mediodía, antes de irme, eran grises. Cuando volví, era otra, una color cremita. No la había visto nunca”, aseguró.

Caso Agostina: habló un amigo de Barrelier y reveló un detalle que le llamó la atención tras el asesinato. (Foto: Captura TN)

Sobre el sábado, Fasseta relató que pasó todo el día con Barrelier y la familia de la adolescente. “Al mediodía, me fui con Claudio a donde él jugaba al fútbol. Ahí estaba Agostina con su hermano más chico y su mamá, que solían ir al mismo complejo. Estuvimos juntos. De ahí nos fuimos a un cumpleaños, los cinco juntos y de ahí Agostina, su mamá y el nene se fueron a su casa. Claudio se fue conmigo hasta mi lugar de trabajo. Cerca de las 21, él se fue. Me dijo que iba hasta la casa de una amiga y que después se iba a la casa”, detalló.

Fasseta insistió en que las cámaras de seguridad de la cuadra pueden respaldar su versión.

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Fasseta también contó cómo se enteró de la desaparición de Agostina: “A las cinco de la mañana me llamó la mamá y me contó. Cerré el negocio y, con dos amigos que estaban ahí con movilidad, estuvimos dando un par de vueltas y fuimos al domicilio de Melisa a ver si encontrábamos a su hija”.

“La buscamos en plazas y en la calle. Y después nos fuimos a la comisaría a hacer la exposición. Estuvimos un rato y nos dijeron que fuéramos a la Unidad Judicial a hacer la denuncia. Hasta que nos tomaron la denuncia se hicieron las 8 de la mañana”, relató.

Consultado sobre la participación de Barrelier en la búsqueda, Fasseta fue tajante: “No colaboró con nosotros. En ese momento, con la desesperación que tenía la madre, cerré el kiosco y nos fuimos. Lo que menos pensamos es si él estaba colaborando o no. Fuimos a darle una mano a una mamá que estaba desesperada y sola en la casa”.

Sobre el final, Fasseta admitió su temor: “Miedo de que alguien venga a vengarse y miedo de quedar pegado como un perejil”. La causa por el femicidio de Agostina Vega sigue sumando capítulos y la Justicia no descarta nuevas detenciones en las próximas horas.

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