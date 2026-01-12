La China Suárez, instalada en Turquía junto a Mauro Icardi, compartió tiernas fotos junto a Rufina Cabré en una pista de patinaje en Estambul. Luego de asistir a la boda de su papá, Nicolás, con Rocío Pardo, la pequeña viajó para ver a su mamá.

En las imágenes se las ve a madre e hija muy sonrientes y en uno de los videos la actriz se muestra en pleno patinaje.

Apenas 3 días antes, Suárez había felicitado a Rufina por sus logros en una competencia de natación. “Felicitaciones, mi reina”, escribió la China en un collage de fotos donde se ve a su hija con dos medallas conseguidas.

LAS FOTOS DE LA CHINA SUÁREZ Y RUFINA CABRÉ EN ESTAMBUL

La China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Rufina Cabré y la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

La China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

La China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

La China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

EL PREMIO ÍNTIMO DE LA CHINA SUÁREZ A MAURO ICARDI

Mauro Icardi volvió a serprotagonista en Turquía. El delantero argentino fue determinante en la victoria de Galatasaray por 4-1 sobre Trabzonspor, resultado que le dio al equipo el pase a la final de la Supercopa de Turquía. Una vez de regreso a casa, la China Suárez lo llenó de mimos.

La China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Tras el partido, Mauro volvió a su hogar donde lo esperaba su novia con un fuerte abrazo. La imagen quedó reflejada en un posteo de la actriz en su cuenta de Instagram.