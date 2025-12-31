Luego de pasar la Navidad en la Argentina, la China Suárez y Mauro Icardi retomaron su rutina en Europa y regresaron a Turquía, donde el invierno los esperaba con un escenario completamente blanco.

La pareja emprendió el viaje de regreso en la noche del 29 de diciembre, algunos días después de lo previsto inicialmente, y lo hizo sin los hijos de la actriz, que permanecieron en el país.

El futbolista había arribado a Buenos Aires el 22 de diciembre junto a la China y sus tres hijos, con la intención de compartir las fiestas familiares y reencontrarse con sus hijas.

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía y la nieve fue la primera en recibirlos | Créditos: Instagram @mauroicardi @sangrejaponesa

Si bien el retorno a Estambul estaba pautado para el 27, finalmente decidieron extender la estadía y volver juntos hacia el cierre del mes, antes de que Icardi retomara de lleno sus compromisos con el Galatasaray.

Durante el vuelo, Mauro compartió una imagen íntima del viaje en sus redes sociales. En la postal se ve a la China relajada y sonriente, vestida con un look cómodo y deportivo, mientras descansa en su asiento.

En primer plano aparecen dos bolsos de lujo que acompañaron a la pareja en el trayecto: accesorios de Louis Vuitton que no pasaron desapercibidos y que reflejan el estilo sofisticado con el que ambos suelen moverse en cada traslado internacional.

ICARDI Y LA CHINA VOLVIERON A ESTAMBUL

Ya instalados en Estambul, el regreso tuvo un condimento especial: la nieve comenzó a caer apenas llegaron a su hogar. El contraste fue inmediato. Del clima cálido y familiar de las fiestas en Argentina pasaron al silencio invernal y al paisaje cubierto de blanco que rodea la propiedad donde viven.

En una de las postales, ambos aparecen abrazados al aire libre, abrigados y sonrientes, mientras los copos de nieve caen a su alrededor. La escena transmite cercanía y complicidad, incluso en medio del frío intenso.

En otra imagen, la China Suárez recorre el jardín sola, dejando huellas marcadas sobre la nieve recién caída. Sus botas rosadas contrastan con el blanco del suelo y el negro de su ropa, aportando una imagen lúdica y espontánea.