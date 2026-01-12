El video que la China Suárez compartió este lunes en Stories de Instagram debería haber sido posteado por Mauro Icardi por el contenido guarango, pero el hecho que lo hiciera la actriz aumentó la intriga dado que en una parte dice: “Le haría un hijo con ganas”.

En pleno invierno de Estambul, la China se mostró dentro de su auto con gorro de lana en la cabeza, y haciendo la mímica de cantar Top Diesel, el hit de Beéle.

La cuestión es que la letra del colombiano Brandon De Jesús López Orozco es por demás explícita cuando afirma: “Le haría un hijo con ganas”.

China Suárez le dedicó una canción a Mauro Icardi.

El tema se había estrenado en agosto de 2025 y ahora la China le dio un impulso de popularidad con su publicación, gracias a la implícita dedicatoria a Mauro Icardi, su pareja.

La parte del tema que la China le dedicó a Icardi

Estoy viendo a la más linda

Le haría un hijo con ganas

Si así como baila, chinga

Voy a ser su playlist en la cama

Ella es la más linda

Por la noche a su casa

Quiero ir de visita.