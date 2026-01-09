El románticismo de Mauro Icardi podrá resultar empalagoso para muchos, pero tiene la dulzura exacta para la China Suárez.
“Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado”, arrancó el futbolista al celebrar su particular aniversario, pese a que el romance había empezado varias semanas antes.
En referencia a su tormentosa separación de Wanda Nara y posterior rotura de los meniscos, el delantero de Galatasaray continuó: “Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real”.
El poético mensaje de Mauro estaba acompañado por una galería de fotos que marcaban los diferentes momentos felices con María Eugenia.
El agradecimiento de Icardi a la China
“Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil”, enfatizó.
Entonces se la jugó: “Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos”.
“Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también”, siguió.
“Hace un año dijimos acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, acá me quedo para siempre. Te Amo mi @sangrejaponesa“, cerró Mauro Icardi.