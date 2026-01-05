Mauro Icardi volvió a ser protagonista en Turquía. El delantero argentino fue determinante en la victoria de Galatasaray por 4-1 sobre Trabzonspor, resultado que le dio al equipo el pase a la final de la Supercopa de Turquía. Una vez de regreso a casa, la China Suárez lo llenó de mimos.

El futbolista hizo una asistencia y marcó un gol. Ante esto, la hinchada del club turco ovacionó a su ídolo. Con este triunfo, el equipo de Estambul se metió en la definición del torneo y buscará un nuevo título. Para Icardi, será la chance de sumar su 14° trofeo en su carrera y el sexto con la camiseta de Galatasaray.

Tras el partido, Mauro volvió a su hogar donde lo esperaba su novia con un fuerte abrazo. La imagen quedó reflejada en un posteo de la actriz en su cuenta de Instagram.

La China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram @sangrejaponesa

La promesa que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez para este 2026

En El Diario de Mariana soltaron una bomba que dejó a todos con la boca abierta: Mauro Icardi le habría prometido casamiento a la China Suárez durante la cena de Año Nuevo.

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram (@mauroicardi)

En el programa, los panelistas reconstruyeron el minuto a minuto de lo que habría pasado en ese restaurante top de Turquía, donde la pareja recibió el 2026.

“Después de las 12 de la noche, cuando ya estaban brindando en este restaurante muy paquete de Estambul, el señor Mauro Icardi mirándole a los ojos a la China le dijo: ‘te prometo que este año… ¡hay casamiento!’”, agregaron.

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron año nuevo en Turquía (Foto: Instagram/@mauroicardi y @sangrejaponesa).

Y cerraron sobre la situación civil de Icardi con Wanda Nara: “Mauro, obviamente, está esperando su divorcio, que en los próximos días ya estaría. Cree que ya sale la sentencia”.