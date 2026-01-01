Eugenina “la China” Suárez volvió a ser tendencia y, esta vez, no fue por un escándalo sino por una declaración de amor que derritió Instagram. La actriz y cantante compartió en sus historias una foto súper íntima junto a Mauro Icardi, en la que se los ve abrazados, sonrientes y brindando, y la acompañó con un texto que dejó en claro lo fuerte que está viviendo este romance.

La imagen, en blanco y negro y con un clima de celebración, muestra a la pareja muy pegada, con gestos de complicidad y felicidad.

Pero lo que más impactó fue el mensaje que escribió la China sobre la postal: “Feliz 2026 a mi todo. El hombre que llegó a abrazarme, rota, a amarme como nunca me habían amado“, comenzó diciendo Eugenia en un posteo que compartió en Instagram Stories.

“Feliz año a quien se ríe conmigo 24 horas, a quien me observa y acompaña. Nadie jamás te hará sombra”, agregó. Y cerró, a corazón abierto: “Nunca podré poner en palabras el amor que siento por vos”.

China Suárez: “Feliz 2026 a mi todo. El hombre que llegó a abrazarme, rota, a amarme como nunca me habían amado“.

¡TREMENDO! WANDA NARA INCENDIÓ LAS REDES AL REPOSTEAR UN VIDEO VIRAL QUE SE BURLA DE LA CHINA SUÁREZ E ICARDI

Wanda Nara volvió a sacudir el avispero digital y quedó otra vez en el centro de la polémica tras repostear en su cuenta de Instagram un video animado viral, realizado con estética de Los Sims, que apunta de lleno contra Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi. El material, que circuló a toda velocidad por redes, no escatimó en sarcasmo, ni en indirectas picantes.

En el clip, los personajes digitales recrean situaciones ficticias que parodian los conflictos, los celos y la exposición mediática que rodean a la pareja. Con tono de burla y frases demoledoras, la historia animada se mete de lleno en la interna sentimental, los lujos, los posteos cruzados y la competencia por quién marca la agenda en las redes sociales.

Entre las líneas más virales que se escuchan aparecen perlitas como: “Hola, cornudas. Baby, ya volví del shopping. Me gasté 10 palos”,“¿Te gusta mi outfit? Estás igual, ‘Moncha‘”,“Baby, subí nuestra foto juntos primero. Ni se te ocurra que tu familia vaya antes que yo’”.

A medida que avanza el video, la parodia se vuelve aún más provocativa, con bromas sobre la sobreexposición en redes, las internas familiares y los mensajes con doble sentido, además de guiños subidos de tono y remates que buscan impactar y hacer ruido.

Que Wanda haya decidido repostearlo no pasó para nada inadvertido. Muy por el contrario, fue leído por muchos como una provocación directa y sin filtro hacia la China y Mauro, reavivando una guerra mediática que parece no tener punto final.

