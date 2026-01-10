El reciente posteo de Mauro Icardi dedicado a Eugenia “la China” Suárez por su primer aniversario de relación se volvió viral en redes sociales no solo por su mensaje amoroso, sino por un detalle inesperado que hizo revivir la figura de Wanda Nara en medio del romance.

El futbolista del Galatasaray compartió en Instagram varias fotos junto a la actriz argentina, junto con un texto emotivo en el que destacó la complicidad, la paz y el amor real que encontró a su lado: “Gracias por caminar a mi lado… hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo y el futuro que sueño con vos”.

El posteo de Mauro Icardi dedicado a la China Suárez en el que aparece Wanda Nara (Foto: Instagram/@mauroicardi).

Sin embargo, en una de las imágenes publicadas, varios usuarios detectaron un detalle vinculado directamente a Wanda Nara. Es que la imagen de la conductora aparece en el antebrazo de Icardi, lo que llamó la atención aunque el tatuaje ya no estaría vigente (se habría modificado con un nuevo diseño).

WANDA NARA Y LA JOAQUI LE DIJERON EN LA CARA A YANINA LATORRE QUE NO ESTÁN PELEADAS: SU REACCIÓN

En el ida y vuelta, Wanda Nara y La Joaqui aprovecharon para decirle en la cara a Yanina Latorre que no están peleadas y ella reaccionó. “Otro chisme que se corría era que estábamos peleadas? Es el momento que lo aclaremos”, dijo Wanda.

“Bueno, ayer alguien me dijo que es verdad”, refutó Latorre y la cantante comentó: “Pueden decir un montón de cosas de nosotras. Que pase lo que tenga que pasar, que uno sabe lo que es de verdad”. “Para mí no está aclarado, tengo razón yo”, cerró la panelista.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.