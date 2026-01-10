La vida sentimental de Wanda Nara siempre es noticia, pero esta vez el protagonista fue nada más y nada menos que Grego Rossello. A poco de confirmarse la ruptura de Martín Migueles, la conductora mandó al frente al influencer al mostrar un mensaje que recibió de su parte en un momento clave.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara compartió un screenshot de su chat directo con Grego. En la imagen, se ve que el humorista le escribió un sugerente: “Hola perdida, ¿cómo estás Wan?”.

Wanda Nara mostró su chat con Grego Rossello

Lo que llamó la atención no fue solo el saludo, sino el contexto: el mensaje llegó justo después de que se hiciera pública la separación de Wanda. La mediática acompañó la foto con la frase “Te separás...”, dejando entrever que Grego fue uno de los primeros en aparecer en su lista de mensajes directos tras quedar soltera.

LA RESPUESTA DE GREGO ROSSELLO A LA EXPOSICIÓN DE WANDA NARA

Fiel a su estilo humorístico, Grego Rossello no tardó en reaccionar al verse expuesto ante los millones de seguidores de la modelo. Reposteó la historia de Wanda y explicó: “Les juro que le escribí por trabajo”, escribió junto a un emoji de una cara tapándose los ojos.

Grego Rossello respondió y mostró su ida y vuelta con Wanda Nara

Sin embargo, la complicidad entre ambos no terminó ahí. En otra captura compartida por Grego, se puede ver una conversación más fluida donde incluso bromean con un encuentro:

Grego: “Ahora vayamos a tomar algo”.

Wanda: “¿Estás en Mardel?”.

Grego: “No, no. ¿Vos sí? Me subo al auto y voy ahora”.

Grego Rossello respondió y mostró su ida y vuelta con Wanda Nara

El ida y vuelta continuó con Grego pidiendo públicamente: “¿Alguien me lleva a Mardel?”, dejando claro que está dispuesto a viajar a la costa argentina para encontrarse con la conductora de Masterchef Celebrity.

