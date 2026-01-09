Wanda Nara atraviesa uno de los momentos personales más delicados de los últimos tiempos tras su explosiva separación de Martín Migueles. En medio de rumores, versiones cruzadas y una fuerte exposición mediática, la gran pregunta que muchos se hacen es una sola: ¿en quiénes se refugia la conductora de MasterChef Celebrity para sobrellevar este cimbronazo emocional?

La respuesta llegó de boca de una de las personas que mejor la conoce. En el programa Sálvese Quien Pueda, Kennys Palacios, íntimo amigo y confidente de Wanda, habló sin filtros sobre el presente de la mediática y reveló quiénes están siendo su sostén en este momento tan sensible.

“Ella tiene su grupo de amigos, nosotros, la producción… todos”, explicó Kennys, haciendo referencia a las personas que forman parte de su día a día y que no se despegan de ella desde que estalló el conflicto con Migueles.

Foto: Captura (América)

Pero no solo el afecto la ayuda a salir adelante. Kennys también remarcó el rol clave que cumplen las responsabilidades en la vida de Wanda: “Yo creo que el trabajo distrae y la pasás bien. Y, sobre todo, si te gusta lo que hacés, la pasás bárbaro”, cerró.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

YANINA LATORRE REVELÓ QUE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES SE SEPARARON

El universo Wanda Nara volvió a estallar y esta vez la bomba la encendió Yanina Latorre. Sin vueltas y fiel a su estilo filoso, la conductora de Sálvese Quien Pueda confirmó en sus redes sociales lo que muchos sospechaban: la conductora de MasterChef Celebrity y Martín Migueles se separaron.

Yanina lo anunció con una frase tan breve como letal. Sobre un fondo negro y con letras blancas, escribió: “Se separaron Wanda y Migueles”, desatando un terremoto en redes y en los medios del espectáculo.

Pero eso no fue todo. Minutos después, fue por más y dejó en claro quién tomó la decisión y cuál habría sido el motivo detrás de la ruptura. “Lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”, disparó, dejando en evidencia que la empresaria fue quien puso punto final a la relación y que, según Latorre, habría perdido por completo la confianza en su pareja.

Por: Fabiana Lopez

Cabe destacar que las últimas semanas, Migueles se vio envuelto en un escándalo tras mandarle mensajes a Claudia Ciardone -con quien mantuvo un breve affaire tiempo atrás- para volver a verla mientras estaba en pareja con Wanda.

¡Tremendo!