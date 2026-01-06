Wanda Nara arrancó el año a toda máquina. Tras una breve estadía en Punta del Este, volvió a Buenos Aires lista para retomar su agenda laboral y, de paso, aclarar por qué había rechazado varias invitaciones a los eventos más top del verano: según ella, eligió priorizar a su familia.
Pero no todos le creyeron. Varios salieron a desmentirla y a cuestionar su versión, y Wanda respondió con un mensaje que no pasó desapercibido. Fiel a su estilo provocador, lanzó una frase que explotó en redes: aseguró tener “24 cm de razones para estar tranquila”, en clara alusión a los atributos de su pareja, Martín Migueles.
El comentario despertó una ola de rechazo y críticas por su tono y por el tipo de exposición que proponía. Y entre todas las voces que se alzaron, una de las más duras fue la de Angie Balbiani.
Desde su cuenta de X (antes Twitter), la panelista de Puro Show fue lapidaria con Wanda: “En unos años pedirá empatía feminista entre lágrimas. No hay nada más infantil que decir ‘me envidian’ para justificar caprichos”, comenzó diciendo.
“No hay nada más machista que cosificar a tu pareja para justificar su valor”, agregó, despertando todo tipo de reacciones de los usuarios al leer sus fuertes palabras.
¡Tremendo!
EL SUGESTIVO POSTEO DE WANDA NARA, ¿CON PALITO INCLUIDO PARA LA CHINA SUÁREZ?: “NO HAY NADA MÁS DIGNO QUE...”
Wanda Nara volvió a revolucionar las redes con un posteo tan simple como explosivo. La empresaria y conductora de MasterChef Celebrity subió una selfie frente al espejo de su casa, vestida con ropa cómoda, mate en mano y con una frase que rápidamente disparó todo tipo de interpretaciones: ¿fue un palito para Eugenia “la China” Suárez?
“Buen día. La felicidad de volver a mi trabajo como se las explico, nunca jamás dejen nada por nadie“, fue la frase que acompañó la postal que Wanda subió a Instagram Stories.
“No hay nada más digno que vivir tu propia vida”, agregó, filosa, despertando algunas especulaciones sobre si se refería a la China, que está viviendo con Mauro Icardi en Turquía.
En la postal se pudo ver a la hermana de Zaira Nara relajada, segura de sí misma y en un entorno de lujo, pero fue el mensaje el que captó toda la atención.
En medio de su siempre turbulenta historia con el padre de sus dos hijas y los eternos cruces mediáticos con Eugenia, muchos usuarios no tardaron en preguntarse si se trataba de un nuevo palito dirigido a la actriz.