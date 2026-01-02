Moria Casán volvió a sacudir el mundo del espectáculo con una teoría explosiva sobre Wanda Nara.

Sin filtros y fiel a su estilo, la diva aseguró que la empresaria practicaría una técnica íntima que ella bautizó como “la vagina que muerde” o “perrito vaginal”, una idea que —según explicó— muchas mujeres ponen en práctica y que está ligada al control del cuerpo y al placer sexual.

Durante una charla televisiva, Moria Casán introdujo el concepto con ironía y picardía: “Hay una teoría sobre Wanda que hacen muchas mujeres”, dijo antes de ponerle nombre propio. Luego aclaró que se trata de los ejercicios de Kegel, conocidos por fortalecer el suelo pélvico: “Es la teoría de Kegel, que lo hacemos todos”, lanzó ante la sorpresa del panel.

Foto: RS Fotos

CÓMO ES EL EJERCICIO DE KEGEL

Casán explicó que estos ejercicios pueden realizarse en cualquier momento del día y detalló por qué son tan populares: “Al apretar y contraer, apretar y contraer, parece que provoca placer”, afirmó, al tiempo que remarcó que “hay mucha gente que practica esto”. En ese marco, vinculó la teoría con Wanda Nara, desatando una nueva ola de repercusiones.

Lejos de quedarse solo en lo íntimo, Moria habló desde su propia experiencia y destacó beneficios para la salud: “Te impide que tengas problemas urinarios. Yo lo hago muy seguido. Donde sea. Muy bueno”, sentenció. Una vez más, la One logró instalar un tema incómodo, provocador y viral, mezclando sexualidad, bienestar y show en una sola frase.