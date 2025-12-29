Este jueves, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a 8 participantes en la octava gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara, y, como estaba previsto, uno de ellos dejó el certamen.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Momi Giardina, Andy Chango, Chino Leunis, La Joaqui, Susana Roccasalvo y El Turco Husaín fueron los participantes que se disputan la continuidad en el reality.

Masterchef Celebrity 2025. Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.. Foto: Telefe

Luego de una gala de última oportunidad que los dejó al borde de la eliminación, Momi Giardina y Andy Chango quedaron enfrentados en el mano a mano final de la noche en MasterChef Celebrity. Lo que hasta ese momento había sido una de las duplas más carismáticas y divertidas de la temporada se transformó, en cuestión de minutos, en una disputa decisiva por la continuidad en el certamen.

El jurado fue especialmente severo en sus devoluciones y no pasó por alto ningún error, remarcando además que no era la primera vez que ambos participantes atravesaban una instancia similar. Finalmente, la resolución sorprendió a todos: Momi Giardina fue la nueva eliminada del reality de cocina.

Hacia el final, el jurado decidió que Momi Giardina abandone el reality luego de que la participante y Andy Chango, el otro en peligro de irse, decidieran hacer una “sentada” para protestar por tener que ser eliminados.

Entre protestas y lágrimas, la humorista se despidió del programa con emoción. “Gracias infinitas. Me divertí mucho. Entré con mucho miedo, porque la cocina para mí era algo que me anulaba”, expresó, visiblemente conmovida.

Wanda Nara y los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: gentileza Telefe)

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Como todos los domingos, salvo en las dos últimas ocasiones que se hicieron un miércoles, las galas de eliminación empiezan a las 22.30 y se pueden ver a través de Telefe y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD), y en HBO Max.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio “Turco” Husaín, Valentina Cervantes y Guillermo “Walas” Cidade.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Hasta el momento solo Jorge “Roña Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo y Momi Giardina.

