El estudio de MasterChef Celebrity fue escenario de un reencuentro explosivo: Maru Botana y Yanina Latorre se cruzaron cara a cara después de años de distancia, declaraciones cruzadas y polémicas que nunca terminaron de cicatrizar. En este marco, la pastelera evaluó la habilidad de la conductora en el reality.

La situación se dio en un contexto tan particular como simbólico. Botana llegó para reemplazar a Damián Betular en el jurado, mientras que Latorre ocupó el lugar de Maxi López como participante. El clima estaba cargado y nadie pasó por alto el pasado entre ambas.

Maru Botana y Yanina Latorre (Fotos: capturas América TV)

En diálogo con Intrusos, Maru Botana fue directa: “Sabía que Yanina estaba, pero yo vine como jurada a juzgar los platos”. La cocinera dejó en claro que su presencia no fue una provocación ni una excusa para reavivar viejos conflictos. “Soy cero conflictiva, siempre voy para adelante y evoluciono”, aseguró, marcando distancia de cualquier escándalo.

El cruce era inevitable y Botana lo reconoció. Sin embargo, negó cualquier intencionalidad detrás de su llegada al ciclo: “Obviamente me preguntaron si estaba para hacerlo, pero no lo pensé como algo adrede para cruzarme con Yanina”.

DESPUÉS DE AÑOS PELEADAS, MARU BOTANA HABLÓ SOBRE LA HABILIDAD CULINARIA DE YANINA LATORRE EN MASTERCHEF Y FUE CONTUDENTE

Para Maru, ocupar el lugar de Betular fue un desafío personal y profesional: “Me encanta reemplazar a Betular, es un honor. Me gusta evolucionar”. Pero cuando le preguntaron por el histórico enfrentamiento con Latorre, no esquivó el tema: “A mí no me gusta la mentira, pero ya está. Hay que dar vuelta la página”.

Con esa frase, trató de “mentirosa” a Yanina y dejó en claro que no hay reconciliación en puerta. “No hay una reconciliación, sino una convivencia con respeto en un programa de televisión”, sentenció, bajando el tono pero sin dejar de marcar territorio.

“La cocina me lleva a otro lugar. Es raro que nos peleemos con un plato en el medio”, dijo Botana, restándole dramatismo a una situación que durante años fue motivo de titulares. Incluso se permitió un gesto de cordialidad al hablar del desempeño de Yanina en el certamen: “Cocina bastante bien, se defendió”.

“Hace una banda que no nos cruzábamos cara a cara. Le dije que me encantaba verla en un papel de buena”, lanzó Maru, cerrando con una chicana que no pasó desapercibida. Por ahora, la palabra de Yanina Latorre sigue pendiente. Fiel a su estilo, se espera que no elija la calma y responda sin filtro en las próximas horas.

