Maru Botana presentó su receta de pascualina de espinacas y champiñones con un giro especial para la temporada de Navidad.

La chef argentina definió este plato como “súper bomba pero bien sano”, convirtiéndolo en una alternativa perfecta para quienes buscan opciones deliciosas y nutritivas para las fiestas de fin de año.

La receta utiliza masa filo en lugar de la tradicional masa de hojaldre, lo que la hace más liviana y crocante, ideal para acompañar otros platos de la cena navideña.

INGREDIENTES Y PREPARACIÓN PASO A PASO

Para preparar esta tarta navideña, se necesitan ingredientes simples y frescos: 3 masas filo, aceite de oliva, 3 atados de espinaca, 1 cebolla, 200 gramos de champiñones, 1 taza de queso rallado, 1 taza de ricota y 7 huevos en total (4 para el ligado del relleno y 3 enteros para decorar).

El proceso comienza humectando dos hojas de masa filo con aceite de oliva, acomodándolas en un molde y precocinándolas brevemente. Luego se rehoga la cebolla, se agregan las espinacas crudas y se cocinan hasta que estén tiernas, escurriendo bien el exceso de líquido. Los champiñones se saltean por separado y se incorporan a la mezcla.

El siguiente paso consiste en mezclar 4 huevos batidos con la ricota, el queso rallado y las verduras salteadas, condimentando a gusto con sal, pimienta y nuez moscada.

Esta preparación se vuelca sobre la masa precocinada, se hacen tres pequeños niditos en el relleno y se colocan los 3 huevos enteros, que le dan a la pascualina su aspecto característico y festivo. Finalmente, se cubre con la última hoja de masa filo, se pincela con más aceite y se lleva al horno hasta que esté dorada y crocante.

El resultado es una tarta perfecta para compartir en Navidad, que combina sabor, textura y presentación en un solo plato.