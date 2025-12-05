Maru Botana sorprendió a su comunidad con una propuesta que renueva uno de los infaltables de la mesa navideña: el vitel toné. La cocinera presentó una versión distinta, perfumada y más sabrosa, que reemplaza la cocción tradicional en agua por un horneado fuerte con hierbas frescas de su propia huerta. El resultado es un peceto jugoso, aromático y con una textura ideal para cortar en láminas bien finas.

La clave de esta variante está en sumar sabor desde el primer paso: sal parrillera, pimienta, jengibre y una mezcla abundante de hierbas como romero, tomillo, orégano y salvia, que perfuman toda la cocción. Además, Botana propone un acompañamiento moderno: chips de kale al horno, que aportan crocantez y un guiño saludable a la mesa festiva.

Cómo hacer el Vitel Tone con la receta de Maru Botana. YouTube Maru Botana.

Para completar el plato, la chef enseña a preparar una salsa de vitel toné casera desde cero, mezclando huevos, aceite, atún, limón, mostaza, anchoas, alcaparras y ciboulette. Una combinación intensa y equilibrada que eleva aún más este clásico argentino.

Vitel toné, con la receta de Maru Botana: ingredientes

Para la carne

1 peceto con poca grasa

Sal parrillera

Pimienta

Jengibre

Hierbas frescas: tomillo, orégano, salvia, romero

Aceite de oliva

Acompañamiento

Hojas de kale

Aceite de oliva

Sal marina

Para la salsa de vitel toné

2 huevos

500 g de atún al agua

Aceite de oliva y aceite común

200 g de alcaparras

200 g de mostaza

50 ml de jugo de limón

Anchoas

Ciboulette picado

Así queda el Vitel toné hecho por Maru Botana. Foto: Youtube (@marubotanaoficial)

Preparación

Limpiar bien el peceto, dejarlo con poca grasa y condimentarlo con sal parrillera, pimienta y jengibre. Preparar una placa con abundantes hierbas frescas: tomillo, romero, orégano y salvia. Acomodar el peceto sobre las hierbas, rociar con aceite de oliva y llevar a un horno fuerte, “a las chapas”, según Maru. Cocinar hasta que quede tierno y jugoso. Para los chips de kale, masajear las hojas con aceite de oliva y sal marina. Llevar al horno hasta que queden crocantes. Para la salsa, procesar: huevos, mezcla de aceites, atún, jugo de limón, mostaza, anchoas, sal y alcaparras. Integrar hasta obtener una mayonesa espesa y perfumada. Cortar el peceto cocido en láminas finas, disponer en una fuente y cubrir con la salsa. Terminar con ciboulette y algunas alcaparras enteras.

Con esta versión renovada de vitel toné, Maru Botana demuestra que siempre se le puede dar una vuelta a los clásicos. Cocción al horno, hierbas frescas, chips crujientes y una salsa casera hacen de este plato una opción irresistible para la mesa navideña. Una receta distinta, llena de sabor y perfecta para recibir las Fiestas con algo nuevo y delicioso.