Maru Botana volvió a conquistar a sus seguidores con una propuesta culinaria sencilla y tentadora: la clásica papa rosti, una preparación dorada, crocante y perfecta para acompañar carnes, huevos, ensaladas o incluso disfrutar sola como un bocado rápido.

La clave de la papa rosti de Botana está en el contraste de texturas: una costra crocante por fuera y un interior tierno y sabroso. Además, se cocina en pocos minutos y requiere apenas una sartén y un rallador, lo que la convierte en una opción ideal para resolver una comida exprés, improvisar una guarnición o sumar variedad a un menú cotidiano.

Según la cocinera, este plato es versátil, económico y funciona tanto para un desayuno energético como para un almuerzo liviano o una cena simple. El secreto está en rallar la papa en crudo, dar forma al disco mientras se cocina y lograr el punto justo de dorado en cada lado.

Papa rosti dorada y crocante: la receta fácil de Maru Botana que se prepara con un solo ingrediente | Créditos: captura video

PAPA ROSTI: LA RECETA FÁCIL DE MARU BOTANA

Ingredientes

Papa rallada (cantidad deseada)

Queso rallado (opcional)

Sal

Aceite u oliva para cocinar

Preparación

Rallar la papa cruda con rallador grueso.

Condimentar con un poco de sal y, si se desea, agregar queso rallado.

Calentar una sartén con un chorrito de aceite o aceite de oliva.

Colocar la papa rallada formando un disco y presionar suavemente.

Cocinar a fuego medio hasta que la base esté dorada.

Dar vuelta con espátula y dorar del otro lado hasta que quede crocante.

Servir caliente como guarnición o plato principal.

Con esta versión de papa rosti, Maru Botana confirma que las recetas básicas siguen siendo las más rendidoras. Una única papa, una sartén y unos minutos bastan para obtener un plato casero, económico y con el sello de una de las cocineras más queridas del país.