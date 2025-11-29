Maru Botana volvió a conquistar a sus seguidores con una propuesta culinaria sencilla y tentadora: la clásica papa rosti, una preparación dorada, crocante y perfecta para acompañar carnes, huevos, ensaladas o incluso disfrutar sola como un bocado rápido.
La clave de la papa rosti de Botana está en el contraste de texturas: una costra crocante por fuera y un interior tierno y sabroso. Además, se cocina en pocos minutos y requiere apenas una sartén y un rallador, lo que la convierte en una opción ideal para resolver una comida exprés, improvisar una guarnición o sumar variedad a un menú cotidiano.
Según la cocinera, este plato es versátil, económico y funciona tanto para un desayuno energético como para un almuerzo liviano o una cena simple. El secreto está en rallar la papa en crudo, dar forma al disco mientras se cocina y lograr el punto justo de dorado en cada lado.
PAPA ROSTI: LA RECETA FÁCIL DE MARU BOTANA
Ingredientes
- Papa rallada (cantidad deseada)
- Queso rallado (opcional)
- Sal
- Aceite u oliva para cocinar
Preparación
- Rallar la papa cruda con rallador grueso.
- Condimentar con un poco de sal y, si se desea, agregar queso rallado.
- Calentar una sartén con un chorrito de aceite o aceite de oliva.
- Colocar la papa rallada formando un disco y presionar suavemente.
- Cocinar a fuego medio hasta que la base esté dorada.
- Dar vuelta con espátula y dorar del otro lado hasta que quede crocante.
- Servir caliente como guarnición o plato principal.
Con esta versión de papa rosti, Maru Botana confirma que las recetas básicas siguen siendo las más rendidoras. Una única papa, una sartén y unos minutos bastan para obtener un plato casero, económico y con el sello de una de las cocineras más queridas del país.