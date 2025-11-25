Con los primeros días cálidos, las ensaladas vuelven a ganar protagonismo en la cocina diaria, y Maru Botana propuso una versión renovada que rápidamente se volvió una de las favoritas de la temporada.

Su ensalada primaveral combina quinoa, vegetales frescos y una vinagreta casera llena de sabor. El resultado es un plato colorido, nutritivo y perfecto para disfrutar en cualquier momento del día, ya sea como almuerzo liviano o como cena fresca.

Maru presentó esta receta siguiendo su estilo característico: simple, creativo y con una apuesta fuerte por las texturas. La base de quinoa cocida funciona como punto de partida para una mezcla que incorpora vegetales de estación, queso dorado, palta cremosa y un detalle distintivo: un toque crocante de granola salada.

“Anímense a combinar sabores, texturas y colores”, alentó al mostrar su plato, que destaca por su armonía y su variedad de ingredientes.

Cómo preparar la ensalada primaveral de Maru Botana: receta fresca, nutritiva y fácil de hacer | Créditos: captura video

ENSALADA PRIMAVERAL DE MARU BOTANA

Ingredientes

½ kilo de quinoa cocida

½ pieza de queso halloumi (o cualquier queso firme que se pueda dorar)

2 tomates perita o un puñado de cherry

1 palta madura

½ lechuga criolla o capuchina

½ taza de hojas de espinaca fresca

½ taza de edamame cocido (vainas de soja tiernas)

2 remolachas asadas y cortadas en cubos

Granola salada (casera o comprada)

Galletas de cereales mixtos para acompañar

Para la vinagreta

5 cucharadas de miel

6 cucharadas de mostaza

½ taza de aceto balsámico

Jugo de 1 limón

½ litro de aceite de oliva

¼ taza de apio picado

Paso a paso

Para comenzar, es necesario cocinar la quinoa siguiendo las instrucciones del paquete y dejarla enfriar por completo. Luego se asan las remolachas hasta que queden tiernas, mientras que el queso seleccionado se dora en una sartén hasta lograr un exterior crujiente y un interior suave. En un bol amplio, se mezcla la quinoa con las hojas verdes, los tomates, el edamame y las remolachas. La palta se incorpora en cubos justo antes de servir para mantener su textura.

Para la vinagreta, se baten todos los ingredientes hasta obtener una mezcla emulsionada y brillante. Una vez lista, se incorpora a la ensalada, se suma la granola salada y se acompaña con galletas de cereales mixtos.

El resultado es un plato equilibrado, lleno de color y con un balance perfecto entre dulce y ácido gracias al aderezo casero. Maru asegura que esta ensalada es una de sus favoritas de la temporada, y no es casualidad: combina frescura, nutrición y sabor sin complicaciones, ideal para quienes quieren comer liviano sin resignar placer.