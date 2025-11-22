En plena temporada de preparativos para las Fiestas, Maru Botana sorprendió con una versión moderna, fresca y elegante del tradicional pionono.

La chef presentó una receta que combina la suavidad del pionono casero con el toque distintivo del pistacho, un ingrediente que vive un momento de popularidad absoluta.

La preparación la realizó en la Casa Streaming junto a Karina Jelinek, quien no dejó de elogiarla y hasta celebró el ingrediente estrella con humor: “¿Viste que están de moda los pistachos? ¡Me encantan!”, comentó entre risas mientras observaba cada paso.

Cómo hacer un pionono de pistacho y frutilla: la receta innovadora de Maru Botana para estas Fiestas | Créditos: Captura video

Durante la demostración, Botana compartió uno de sus métodos más prácticos para preparar la base del pionono. Explicó que la proporción ideal es calcular diez gramos de azúcar y diez gramos de harina por cada huevo, una fórmula que garantiza una masa aireada, flexible y fácil de enrollar sin que se quiebre.

A partir de esta técnica, la mezcla incorpora pistachos picados que aportan textura y un sabor único, logrando un pionono distinto al clásico y perfecto para una mesa festiva.

Cómo hacer un pionono de pistacho y frutilla: la receta innovadora de Maru Botana para estas Fiestas | Créditos: Captura video

PIONONO DE PISTACHO Y FRUTILLA: LA RECETA DE MARU BOTANA

Ingredientes para el pionono:

4 huevos

40 g de azúcar

40 g de harina

30 g de pistachos picados

Esencia de vainilla (opcional)

Ingredientes para el relleno:

500 g de queso mascarpone

300 g de crema

1 cda de azúcar

Esencia de vainilla

Pistachos picados

Frutillas o frambuesas frescas

Cómo hacer un pionono de pistacho y frutilla: la receta innovadora de Maru Botana para estas Fiestas | Créditos: Captura video

Paso a paso, cómo preparar pionono de pistacho y frutilla