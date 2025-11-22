En plena temporada de preparativos para las Fiestas, Maru Botana sorprendió con una versión moderna, fresca y elegante del tradicional pionono.
La chef presentó una receta que combina la suavidad del pionono casero con el toque distintivo del pistacho, un ingrediente que vive un momento de popularidad absoluta.
La preparación la realizó en la Casa Streaming junto a Karina Jelinek, quien no dejó de elogiarla y hasta celebró el ingrediente estrella con humor: “¿Viste que están de moda los pistachos? ¡Me encantan!”, comentó entre risas mientras observaba cada paso.
Durante la demostración, Botana compartió uno de sus métodos más prácticos para preparar la base del pionono. Explicó que la proporción ideal es calcular diez gramos de azúcar y diez gramos de harina por cada huevo, una fórmula que garantiza una masa aireada, flexible y fácil de enrollar sin que se quiebre.
A partir de esta técnica, la mezcla incorpora pistachos picados que aportan textura y un sabor único, logrando un pionono distinto al clásico y perfecto para una mesa festiva.
PIONONO DE PISTACHO Y FRUTILLA: LA RECETA DE MARU BOTANA
Ingredientes para el pionono:
- 4 huevos
- 40 g de azúcar
- 40 g de harina
- 30 g de pistachos picados
- Esencia de vainilla (opcional)
Ingredientes para el relleno:
- 500 g de queso mascarpone
- 300 g de crema
- 1 cda de azúcar
- Esencia de vainilla
- Pistachos picados
- Frutillas o frambuesas frescas
Paso a paso, cómo preparar pionono de pistacho y frutilla
- Batí los huevos con el azúcar y la vainilla hasta llegar a punto letra.
- Agregá los secos (harina y pistachos picados) con movimientos envolventes.
- Volcá la mezcla sobre una placa con papel manteca enmantecado y cociná a 160 °C por 8 a 12 minutos.
- Dá vuelta el pionono caliente sobre un repasador espolvoreado con azúcar impalpable y dejalo enfriar.
- Prepará el relleno: mezclá el mascarpone con la crema, el azúcar, la vainilla y los pistachos.
- Untá el pionono, sumá las frutillas en rodajas y enrollá con cuidado.
- Llevá al frío por al menos 2 horas antes de servir.