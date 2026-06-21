A cuatro décadas de uno de los encuentros más recordados de la historia del fútbol, el documental El Partido propone volver al 22 de junio de 1986 desde una perspectiva inédita.

La producción reconstruye el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México, el día en que Diego Maradona convirtió el polémico gol de la “Mano de Dios” y, apenas cuatro minutos después, anotó el llamado “Gol del Siglo”.

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Dirigido por el argentino Ulises de la Orden, tiene una duración de 109 minutos y surge como una alternativa para disfrutar mientras se juega el Mundial 2026.

De qué trata El Partido

Lejos de limitarse a una recopilación de imágenes conocidas, El Partido reconstruye minuto a minuto aquel Argentina-Inglaterra disputado en el Estadio Azteca.

Ruggeri, Giusti y Burruchaga aportaron su testimonio a esta joya que está en Netflix.

La película recupera entrevistas con protagonistas de ambos equipos, árbitros, periodistas y testigos directos de aquella jornada. El foco no está solamente en los dos goles inmortalizados por Diego, sino también en el contexto político y social que rodeó al encuentro, apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas.

Según explicó el director Ulises de la Orden en distintas entrevistas, la intención fue mostrar cómo un partido de fútbol terminó convirtiéndose en un acontecimiento cultural que trascendió el deporte y pasó a formar parte de la identidad argentina.

Revelar lo que nunca se vio

La propuesta también se diferencia de otros documentales sobre Maradona porque evita centrarse exclusivamente en su figura. Aunque Diego es el gran protagonista, la película amplía la mirada hacia todos los actores que participaron de aquella tarde histórica.

Basada en el libro de Andrés Burgo, una obra de casi 300 páginas que fue traducida al francés, al portugués y al italiano, cuenta con Jorge Valdano y Gary Lineker como narradores.

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El documental construye su relato a partir de una decisión narrativa central: Jorge Valdano y Gary Lineker, protagonistas de aquella tarde. Esa química entre el argentino y el inglés alcanza su punto más alto con la lectura de poema de Jorge Luis Borges sobre dos soldados -uno inglés, uno argentino- muertos en la Guerra de las Malvinas

Legado de un partido que cambió la historia

Pocas veces un encuentro deportivo logró adquirir una dimensión tan simbólica. El triunfo argentino por 2 a 1 sobre Inglaterra quedó grabado para siempre por los dos goles de Maradona, considerados entre los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol.

El tráiler oficial de la película el Partido.

La “Mano de Dios” generó una de las mayores polémicas de los Mundiales, mientras que el segundo tanto, tras recorrer más de medio campo dejando rivales en el camino, fue elegido por la FIFA como el mejor gol de la historia de las Copas del Mundo.

Gary Lineker, el goleador inglés que se rindió a los pies de Diego.

El Partido se propone volver sobre esos episodios, pero también explorar por qué, cuarenta años después, siguen despertando emociones y debates en distintas generaciones.

Quiénes pueden verse en El Partido

Al tratarse de un documental, no cuenta con actores interpretando personajes, sino con testimonios y apariciones de protagonistas reales: