El mundo de la música está de luto. Rodrigo Tapari comunicó este sábado una noticia desgarradora: la hija de Juan Manuel Toloza, trombonista de su banda, murió en un accidente automovilístico en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, en General Pacheco, mano a Capital Federal.

El cantante, visiblemente conmovido, compartió un mensaje en sus redes sociales para acompañar a Toloza en este momento de profundo dolor. Además, anunció la suspensión de todos los shows previstos para poder estar junto a la familia de su compañero de gira.

El mensaje de Rodrigo Tapari por la muerte de la hija de Juan Manuel Toloza (Foto: @rodrigo_tapari_oficial)

“Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia”, escribió Tapari en una publicación en sus redes.

Leé más:

Rodrigo Tapari presentó “El amor que tú me das”: así fue el inolvidable show en el Teatro Colonial

CÓMO FUE EL ACCIDENTE EN EL QUE MURIÓ LA HIJA DE JUAN MANUEL TOLOZA, EL MÚSICO DE RODRIGO TAPARI

El siniestro ocurrió cuando Juan Manuel Toloza viajaba en un Volkswagen Gol junto a su hija Ainhoa, de apenas dos años, y Camila Martínez, madre de la nena. Según la reconstrucción inicial, el auto sufrió una falla mecánica y debió detenerse sobre uno de los carriles rápidos de la autopista.

En ese momento, una Renault Captur conducida por un hombre de 49 años impactó de lleno contra el vehículo detenido. El choque fue devastador: la pequeña Ainoa murió en el lugar.

Rodrigo Tapari y Juan Manuel Toloza (Fotos: @rodrigo_tapari_oficial y @juantolozaa)

Camila Martínez fue trasladada de urgencia al Hospital de Pablo Nogués con una fractura de pelvis y una lesión vascular. Tanto Toloza como el conductor de la camioneta fueron derivados al Hospital de Pacheco para recibir atención médica. Tras el accidente, el conductor de la Renault Captur quedó aprehendido y a disposición de la fiscal Karina Bianchi, quien investiga el hecho bajo la carátula de homicidio culposo.

Leé más:

De Nahuel Pennisi a Marcela Morelo y Rodrigo Tapari en la apertura de Music Mansion

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.