Luego de haber mostrado un adelanto, finalmente Eugenia “la China” Suárez lanzó su nuevo tema El amor que me tú me das junto a Rodrigo Tapari y que tiene a sus hijos Magnolia y Amancio (frutos de su relación con Benjamín Vicuña) en el videoclip.

“¡Se estrenó el video de esa canción que amo!”, anunció la actriz y cantante, muy emocionada, en un video que subió a Instagram Stories. Luego, reveló el motivo por el que Rufina, a quien tuvo con Nicolás Cabré, no fue parte del video: “Rufi iba a estar también en el video, pero me plantó a último momento porque se fue a la casa de su mejor amiga y me parece perfecto”, detalló, dándole un dulce beso a su niña.

“Vayan a ver el video y cuéntenme a quién se lo dedican. Yo a mis tres pollitos”, continuó, movilizada. Y cerró, con unas dulces palabras para el artista: “Gracias a Rodrigo Tapari por haber pensado en mí para esta canción tan linda y con un significado tan lindo. Me encanta desde el momento uno. Espero que les guste y la apoyen”.

MIRÁ EL VIDEO DE EL AMOR QUE TÚ ME DAS CON LA CHINA SUÁREZ Y RODRIGO TAPARI

FUERTE CRÍTICA DE ÁNGEL DE BRITO SOBRE LA CARRERA MUSICAL DE CHINA SUÁREZ

Fiel usuario a las redes sociales, Ángel de Brito respondió las consultas de sus seguidores y fue contundente al referirse a la flamante carrera de Eugenia “la China” Suárez como cantante, a poco de lanzar su tema “Ay, ay, ay”.

“La nueva canción de la China, ¿es dedicada a Rusherking?”, quiso saber un usuario. A lo que el conductor de LAM respondió sin filtro: “No escucho esa ‘música’”, atinó a decir, deslizando un poco de ironía en su mensaje.

“¡Re pesada la China sacando canciones, da re despechada!”, fue otro comentario que el periodista no pasó por alto. Y una vez más, dio que hablar con su filoso análisis: “Está de moda el chimento canción”, lanzó. Y cerró, tajante: “No vienen más Charlys, ni Gustavos. Producen mediocre y se creen mil”.