Maru Botana se volvió una de las figuras más activas en el mundo digital. Entre recetas de cocina, anécdotas familiares y fragmentos de su rutina, sus seguidores también pudieron conocer la lujosa mansión en la que vive en Tigre junto a su marido y sus siete hijos.

Lejos del ruido de la Ciudad de Buenos Aires, donde concentra sus compromisos laborales con programas de TV y restaurantes, la cocinera eligió un country en Tigre para instalar su hogar. Allí encontró el equilibrio perfecto entre comodidad, privacidad y naturaleza.

Así es la lujosa mansión de Maru Botana en Tigre. Crédito: Gentileza Blog Ricos y Famosos.

La casa de Maru Botana en Tigre cuenta con seis habitaciones y múltiples espacios funcionales, decorados con un estilo cálido y personal que permite tanto la intimidad como los momentos compartidos en familia. Para ella, uno de los objetivos al diseñar el hogar fue incluir áreas de entretenimiento y relax que mantuvieran a sus hijos unidos.

LOS DETALLES DE LA CASA DE MARU BOTANA

El interior se destaca por un amplio living y un comedor pensado para grandes reuniones familiares. Pero el verdadero encanto se encuentra en el exterior: un jardín de 400 m² rodeado de árboles, con fogón, hamacas y un espacio ideal para conectar con la naturaleza y disfrutar al aire libre.

Como era de esperar, la cocina es el corazón de la mansión. Está equipada con tecnología de última generación, dos hornos, dos piletas, una heladera de gran tamaño y una isla central que no solo facilita el trabajo culinario, sino que también fomenta la participación de sus hijos en las comidas.