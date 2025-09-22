El 21 de septiembre es una fecha que Maru Botana jamás podrá olvidar. Ese día, pero en 2008, la reconocida pastelera y conductora perdió a su hijo Facundo, que tenía apenas seis meses de vida.

El pequeño falleció por muerte súbita, un golpe devastador para toda la familia.

Como cada año, Maru eligió abrir su corazón en las redes sociales y le dedicó una carta cargada de dolor y amor.

“Hoy es el día. El día en que si pudiera volvería todo para atrás, o el día en que desearía que nunca hubiese existido. Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto, sabemos que los días especiales son difíciles”, escribió la cocinera en un posteo que rápidamente se viralizó.

Un recuerdo que no se borra

Facundo había nacido el 5 de marzo de 2008. Su muerte sorprendió a la familia mientras estaban de viaje en el Sur del país, obligándolos a regresar a Buenos Aires en medio de una tristeza inmensa.

En cada aniversario, Maru suele compartir fotos y videos de Facu, acompañados de mensajes que buscan mantener vivo su recuerdo y el legado de amor que dejó en la familia.

Esta vez, sus palabras volvieron a tocar el corazón de miles de seguidores.

“Él siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida”, expresó Maru, dejando en claro que la presencia de Facundo sigue siendo fundamental en su vida cotidiana.

Foto: @marubotanaok

El dolor de una madre y el apoyo de sus seres queridos

En su carta, Maru recordó momentos únicos junto a su hijo: “Las ganas de verte y tenerte son infinitas, busco fotos, videos y recuerdo momentos que me quedarán para siempre. Como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mati quería que lo acompañaras a fútbol en tu huevito”.

La cocinera también habló del impacto que la pérdida tuvo en sus otros hijos: “Tan chiquitos todos y tan triste el momento que les contamos que te habías ido al cielo. Te amamos y te recordamos siempre. Hasta Juani e Ine, que no te conocieron, te tienen presente”.

Maru Botana recordó a su hijo Facundo, fallecido en 2008.

La desgarradora carta de Maru Botana a su hijo Facundo en el día que cumpliría 13 años

Maru Botana pidió respetar las opiniones de cada uno.

A pesar del paso del tiempo, el dolor sigue, pero Maru reconoce que aprendió a sobrellevarlo: “Pasan los años, la mochila pesa menos, y se aprende y se puede, pero si alguna enseñanza me quedó después de que te fuiste, fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos. Gracias Facu. Hoy y siempre con vos en nuestras vidas”.

El cariño de la gente, un abrazo necesario

Tras recibir cientos de mensajes de apoyo y cariño, Maru Botana agradeció a sus seguidores: “Gracias infinitas por todo el amor recibido, es el mimo más grande y necesario en estos días”.

El homenaje de Maru a Facundo volvió a emocionar a todos y dejó en claro que, aunque el tiempo pase, el amor de una madre nunca se apaga.