En El Diario de Mariana revelaron cuál fue la extrema reacción de Wanda Nara tras enterarse que la Justicia resolvió que sus hijas pasen la Navidad con Mauro Icardi tras la disputa por esa fecha en particular.

“Mauro Icardi viene a la Argentina del 22 al 27 de dicimbre; Wanda hoy tenía programa, se enteró de la noticia y canceló todo, estaba en el canal y frenó las grabaciones de Masterchef porque no se tomó bien la noticia, se brotó”, dijo Tati Schapiro en el programa de América.

Por su parte, Guido Záffora sumó información: “Me dicen de Masterchef que es como dice Tati, parte del elenco me preguntó ‘¿qué pasó con las hijas de Wanda?, se paró la grabación, se puso mal, están tratando de convencerla para volver a grabar’" .

Mauro Icardi decorando su casa para la Navidad con la China Suárez (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Entonces, el periodista explicó por qué la conductora quería si o si estar con las nenas esa fecha: “Wanda había pedido pasar la Navidad con sus hijas porque se iba a Punta del Este con Martín Migueles, tenía todo armado para el 24 y 25, y ahora le cambiaron todos los planes”.

QUIÉN PASARÁ NAVIDAD CON LAS HIJAS DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI: LA RESOLUCIÓN DE LA JUSTICIA

Paula Varela confirmó en Intrusos con quién pasarán la Navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de la disputa por esa fecha. Según transmitió la panelista, fue la abogada del futbolista quien le reveló que el juez resolvió a favor de él.

“Estoy hablando con la abogada Lara Piro, acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: pasan Navidad con Mauro Icardi”, y por ende también con la China Suárez según informó en el programa de América.

Acá en Buenos Aires. Así que Wanda tendrá que pasar Año Nuevo”, sumó Paula sobre la determinación de la Justicia y Pablo Layusdeslizó la posibilidad de que Icardi pase con su familia: “Guarda que Mauro no haga un viaje a Rosario para reencontrarse con sus seres queridos”.

