Cuando Mauro Icardi sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha, en pleno partido de Galatasaray contra el Tottenham por la Europa League, el delantero estaba entre el final de su matrimonio con Wanda Nara y el comienzo de su noviazgo con China Suárez.

“Se confirmó la peor noticia”, había comentado Mauro el 8 de noviembre de 2024 en un posteo.

Angustiado y preocupado por su futuro, más allá de la confianza manifestada en redes sociales, por entonces Mauro había decidido viajar de Estambul a Buenos Aires para someterse a una operación.

Mauro Icardi recordó cuando "se confirmó la peor noticia". Por: Fernando Gatti

Por eso, este martes celebró con la imagen de su pierna tras salir del quirófano: “Ya pasó un año”.

Mauro Icardi recordó su operación de Ligamentos Cruzados y Menisco.

El presente de Mauro Icardi

Superado el percance, Mauro Icardi volvió a convertirse en el gran goleador que aman los fanáticos de Galatasaray, incluso entrando desde el banco de suplentes.

Mauro Icardi fue homenajeado en Galatasaray. (Foto: @mauroicardi)

De hecho, el rosarino fue homenajeado con una placa por haber superado los 100 partidos y además va por el récord de goleador extranjero en turquía.