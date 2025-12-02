Cuando Mauro Icardi sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha, en pleno partido de Galatasaray contra el Tottenham por la Europa League, el delantero estaba entre el final de su matrimonio con Wanda Nara y el comienzo de su noviazgo con China Suárez.
“Se confirmó la peor noticia”, había comentado Mauro el 8 de noviembre de 2024 en un posteo.
Angustiado y preocupado por su futuro, más allá de la confianza manifestada en redes sociales, por entonces Mauro había decidido viajar de Estambul a Buenos Aires para someterse a una operación.
Por eso, este martes celebró con la imagen de su pierna tras salir del quirófano: “Ya pasó un año”.
Más sobre este tema
El presente de Mauro Icardi
Superado el percance, Mauro Icardi volvió a convertirse en el gran goleador que aman los fanáticos de Galatasaray, incluso entrando desde el banco de suplentes.
De hecho, el rosarino fue homenajeado con una placa por haber superado los 100 partidos y además va por el récord de goleador extranjero en turquía.