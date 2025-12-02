La China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron a Magnolia y Amancio tras su vuelta a Turquía con una súper decoración navideña en toda la mansión. Luego de que los niños pasaran unos días en la Argentina con Benjamín Vicuña, quien cumplió años y lo celebró en familia, la actriz y el futbolista los esperaron con un nuevo hogar.

Tras compartir con sus seguidores cómo reaccionaron los pequeños al ver el nuevo decorado, la protagonista de La Hija del Fuego mostró cómo fue la previa y el armado junto al deportista del Galatasaray de cada rincón de su hogar.

En el video se lo puede ver al ex de Wanda Nara acomodando cada adorno en su lugar junto a Eugenia. En el living se puede ver un gran árbol decorado con pelotas y moños grandes en tono rojo y muchos animales que representan la Navidad por cada espacio de la casa.

EL IMPACTANTE ANILLO QUE MAURO ICARDI LE REGALÓ A LA CHINA SUÁREZ EN SU PRIMER ANIVERSARIO

Mauro Icardiy la China Suárezcelebraron su primer aniversario en Turquía. A través de sus redes sociales compartieron el momento en que el futbolista le entregaba a la actriz su regalo en esta fecha especial para la pareja.

Después de su paso por la Argentina, donde estuvo promocionando su nueva ficción de Disney+, La Hija del Fuego, el delantero del Galatasaray sorprendió a Eugenia con un impresionante anillo y una caja enorme de rosas rojas.

La China Suárez recibió un anillo en su primer aniversario con Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

“Feliz aniversario mi amor”, se puede leer la dedicatoria con la que venía el obsequio del deportista junto a las postales en las que aparece la China con la sorpresa que la dejó boquiabierta. “Feliz primer año mi amor”, escribió ella en el posteo que cosechó miles de likes.

