La China Suárez habló en Puro Show la última semana en una entrevista íntima con Pampito, Matías Vázquez y el panel de la emisión matutina, y fue sincera al responder cómo se toma las agresiones de las personas, entre esos el famoso apodo de ‘la roba maridos’.

“Hemos hablado de vos en este programa, bien y también te hemos criticado, pero siempre decimos que es mucho, se te ha puesto en un lugar que es un montón, no sé si lo sentís así… ¿qué te pasa a vos cuando se te pone en ese lugar de ‘la roba maridos’?”, le dijo Pampito en el programa de eltrece.

La China Suárez habló en vivo con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Fue entonces cuando la actriz de La Hija del Fuego explicó qué postura tomó al respecto: “De hecho tengo varios juicios, hay cosas que para mí se tienen que arreglar en la Justicia, entiendo el trabajo de los periodistas, el tema es que hay cosas que ya cruzan un límite”.

“Hay uno de los juicios que tengo que no tiene que ver con haber ventilado cosas de mi vida privada, sino con haber difundido mi dirección, fotos de una casa, casi mi dirección y a la semana entró un grupo comando al barrio”, comentó indignada y al final remarcó: “El tema del ensañamiento, ¿quiénes son para hablar de lo hace o deja de hacer otro?”.

LA CHINA SUÁREZ REVELÓ LA VERDAD DE SU VÍNCULO CON WANDA NARA

La China Suárez fue entrevistada por el programa de Pampito y Matías Vázquez, donde fue consultada sobre la verdad de su vínculo con Wanda Nara, quien había asegurado que tenían una relación de “amistad” antes del Wanda Gate.

La actriz fue tajante al desmentir cualquier tipo de amistad o cercanía con la mediática: “Yo nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga y eso lo saben todos. Tengo muy pocos amigos”, aclaró.

La China Suárez habló en vivo en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Además, explicó que durante la pandemia, como muchos, hacía vivos en redes sociales y que era común que se sumara gente famosa, pero que eso no implica una relación cercana: “Uno saluda por cordialidad, como que se meta Susana (Giménez). Pero la realidad es que nunca fui amiga (de Wanda)”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.