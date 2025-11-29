Tras las duras críticias sobre diferentes actitudes de la China Suárez, apareció Pedro Fontaine para redimirla.
El actor abrió cajita en Instagram y le hicieron una clara consulta: “Quiero saber cómo es la China Suárez”.
Los artistas trabajaron juntos en “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, la serie de Disney.
QUÉ DIJO FONTAINE SOBRE LA CHINA SUÁREZ
El actor fue contundente con su respuesta. “Tremenda compañera, mucho oficio, me hizo sentir bienvenido”, empezó.
Y agregó: “Me dio mucha confianza cuando la necesité. Una buena onda”, y cerró con un chiste: “También me hizo bullying por mis audífonos feos”.