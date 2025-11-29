Tras las duras críticias sobre diferentes actitudes de la China Suárez, apareció Pedro Fontaine para redimirla.

El actor abrió cajita en Instagram y le hicieron una clara consulta: “Quiero saber cómo es la China Suárez”.

Una escena de Hija del fuego. Foto: prensa

Los artistas trabajaron juntos en “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, la serie de Disney.

La China Suárez en Hija del fuego. Foto: prensa

QUÉ DIJO FONTAINE SOBRE LA CHINA SUÁREZ

El actor fue contundente con su respuesta. “Tremenda compañera, mucho oficio, me hizo sentir bienvenido”, empezó.

Y agregó: “Me dio mucha confianza cuando la necesité. Una buena onda”, y cerró con un chiste: “También me hizo bullying por mis audífonos feos”.