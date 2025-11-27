El regreso de Mauro Icardi a Turquía, tras unos días en Buenos Aires junto a sus hijas, estuvo lejos de ser tranquilo.

Según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, el delantero volvió a Estambul en medio de una fuerte polémica por las declaraciones de un dirigente del Galatasaray que generaron su profundo malestar.

Etchegoyen explicó que la relación entre el jugador y la institución turca atraviesa un momento delicado, marcado por roces internos y comentarios que se filtraron desde una reunión de la comisión directiva.

“Ustedes saben que de a poco la verdad va saliendo a la luz y que como te fui contando este año, las cosas entre Mauro Icardi y el Galatasaray no están bien, de hecho un dirigente turco salió a criticarlo en plena reunión de Directorio y hay novedades al respecto”, comenzó informando el periodista.

El conductor aseguró que el conflicto se intensificó apenas Icardi retomó los entrenamientos. “Lo que me cuentan en las últimas horas es que cuando Icardi volvió a entrenarse hace unos días después de su viaje por la Argentina puso el grito en el cielo y exigió explicaciones por esos dichos en su contra”, relató.

Mauro Icardi. (Foto: @mauroicardi)

EL ENOJO DE ICARDI CON GALATASARAY

Las palabras que enfurecieron al futbolista salieron de Turcan Bolayir, integrante de la comisión directiva del club, y llegaron a Icardi mientras aún estaba en Buenos Aires.

Etchegoyen detalló: “Me dicen que Maurito le escribió al presidente directamente cuando estando en Buenos Aires leyó lo que había dicho Turcan Bolayir, dirigente del conjunto turco y estaba muy enojado y fastidioso porque lo expuso este dirigente de la peor manera diciéndole que no estaba en su óptima condición física”.

Mauro Icardi fue homenajeado en Galatasaray. (Foto: @mauroicardi)

Según contó el periodista, ese encuentro finalmente ocurrió: “Mauro le escribió pidiéndole explicaciones y el presidente le dijo que cuando llegue a Turquía iban a tener una reunión que finalmente se dio en las últimas horas. No me precisan si fue físicamente en una oficina o por videollamada pero que la reunión existió y que el mandamás turco justificó al dirigente con algunas actitudes que Mauro había tenido en este último año y que deberá corregir”.

A pesar del cruce, el futuro contractual del jugador sigue siendo incierto. Desde el club no muestran intención de renovar bajo las condiciones actuales, y el delantero tampoco estaría dispuesto a ceder.

Así lo resumió Etchegoyen al cerrar su informe: “A todo esto, no se habla de renovación porque Galatasaray no quiere renovarle en estos términos a Mauro y él no quiere ceder en lo económico”.