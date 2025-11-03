El sur argentino se prepara para recibir una historia de venganza, misterio y pasión. Eugenia “China” Suárez protagoniza Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva serie dramática que desembarca el 19 de noviembre en exclusiva por Disney+.

La trama arranca con la llegada de Letizia (Suárez) a un pequeño pueblo de la Patagonia.

Nadie sabe quién es realmente ni qué busca, pero su presencia no pasa desapercibida: está a punto de casarse con un poderoso empresario local y, detrás de su sonrisa, esconde un plan meticuloso para vengar los oscuros hechos de su pasado.

Un thriller romántico con sangre, secretos y paisajes de película

La serie, producida por Adrián Suar y realizada por Kapow, se mete de lleno en el género del thriller romántico.

Letizia se convierte en la pieza clave de una venganza sangrienta, ganándose la confianza de todos mientras pone en marcha su plan y desata una ola de crímenes brutales en un pueblo donde nadie es lo que parece.

Por: Consuelo Oppizzi

El elenco principal se completa con nombres de peso: Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido, Jerónimo Bosia, Rallen Montenegro y Mauricio Paniagua.

Cada personaje suma su propia cuota de misterio y drama, en una historia donde las motivaciones y los secretos se entrecruzan a cada paso.

Rodaje en la Patagonia y una historia que promete atrapar

“Hija del fuego: la venganza de la bastarda” fue grabada principalmente en San Martín de los Andes y en locaciones de Buenos Aires, con los paisajes patagónicos como telón de fondo para una trama cargada de intriga, giros inesperados y una historia de amor que conmueve.

La serie cuenta con 22 episodios de 30 minutos cada uno, está escrita por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez. El resultado es una producción que apuesta fuerte por el suspenso, el drama y la emoción, con personajes complejos y una puesta en escena que promete impactar.

Todo lo que tenés que saber antes del estreno

El estreno de “Hija del fuego: la venganza de la bastarda” será el 19 de noviembre y todos los episodios estarán disponibles desde el primer día en Disney+.

La plataforma, además, ofrece controles parentales para que cada familia pueda ajustar el acceso al contenido según la edad de los usuarios.

Para quienes quieran un adelanto, ya se puede ver el tráiler oficial y las primeras imágenes de la serie, que anticipan una historia intensa, con paisajes imponentes y una protagonista dispuesta a todo por su venganza.