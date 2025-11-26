“Yo estoy acostumbrada a ponerme en bolas en las series, eso es una realidad”, admitió la China Suárez sin vueltas.

La frase vino a cuento de cómo encara las escenas de sexo, como las que hizo ens u protagónico de La Hija del Fuego, la ficción de Disney+ que se verá en eltrece desde finales de febrero, y que rodó antes de comenzar su noviazgo con Mauro Icardi.

Desprejuiciada, la China aclaró en diálogo con Puro Show desde Turquía: “No se me mueve un pelo. Yo soy muy de romper con el humor. Porque en general es más incómodo para el otro”.

La técnica de la China Suárez para hacer escenas de sexo.

“No tengo vergüenza. Menos con las tet... Tuve tres hijos, amamanté a los tres, te pasa. Para mí fue un antes y después desde que me hicieron mi primera cesárea, que estaba abierta como un pollo, y había 20 personas. Eso cambió mucho mi relación con el cuerpo, el pudor y todo eso”, explicó con absoluta naturalidad.

Los celos de Mauro Icardi

“Particularmente él con los desnudos no tiene problema, le encantaron. A él sí lo que le daba, qué sé yo, dolor de panza, es el tema de los besos. Pero nos llevó súper bien y nosotros hablamos todo”, aseveró.

China Suárez. (Foto: IG)

Por eso se plantó firme: “Yo soy actriz, lo hago desde que tengo 10 años, lo voy a hacer toda la vida si Dios quiere, y puedo seguir teniendo buenos proyectos. También, soy una persona con bastante carácter, no soy una persona fácil para llevar”.

China Suárez y Mauro Icardi en Ezeiza (Foto: Movilpress)

“De hecho, me llegaron proyectos, está la posibilidad y se charla todo en pareja, pero no es algo que sea definitivo. Fue una exageración de Mauro. Es futbolista, no tiene nada que ver con mi ambiente y no es fácil. Reconozco que los besos siempre me costaron. Tratamos de que no se repitan 20 veces. Es una situación incómoda”.

China Suárez ganó un premio Martín Fierro en 2023 por La China en Qatar.

Enemiga de los cigarrillos y el mate, la China Suárez concluyó: “Si sabés que vas a tener una escena de sexo te vas a lavar los dientes antes, comés un chicle o una pastilla por respeto al compañero”.