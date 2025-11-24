A días de cumplir su primer aniversario con Mauro Icardi, la China Suárez volvió a ser tendencia y no precisamente por el amor. Un simple brindis en Turquía terminó desatando una verdadera tormenta en redes sociales, donde los usuarios no le dejaron pasar una mentira que le dijo a su pareja.

Todo empezó cuando la actriz compartió una postal íntima junto a Icardi con una copa de vino en mano en una mesa de restaurante. “Salud, celebrando. Mi amor enseñándome a tomar vino tinto”, escribió ella como un gesto que buscaba mostrar un momento especial de la pareja.

Icardi no se quedó atrás y subió una foto de la China a sus historias, sumando la dedicatoria: “Mi princesa @sangrejaponesa”. Para los seguidores de ambos era la “primera vez” que la pareja compartía una experiencia de vinos, pero las redes tienen memoria y no tardaron en sacar los trapitos al sol.

LAS REDES SOCIALES EXPUSIERON UNA MENTIRA DE LA CHINA SUÁREZ A MAURO ICARDI: QUÉ TIENE QUE VER BENJAMÍN VICUÑA

En cuestión de minutos, usuarios de X desempolvaron imágenes de 2019, cuando la China estaba en pareja con Benjamín Vicuña. En aquel entonces, la actriz había recorrido bodegas en Mendoza y hasta había dejado frases que hoy la dejaron en evidencia: “Gracias por compartir la pasión por el vino y la gastronomía”, escribió en una foto abrazada a Vicuña; Y fue más allá con un “Creo que maduré porque por primera vez me gusta el vino”.

La contradicción entre el pasado y el presente encendió el debate. Muchos remarcaron que la “novedad” que la China quiso mostrar con Icardi ya había sido parte de su historia con Vicuña. El archivo, una vez más, no perdonó.

Como era de esperarse, la China Suárez se llevó una catarata de críticas y comentarios irónicos. “Qué payasa”, “No resiste archivo”, “No para de mentir esta mujer”, “Falta que diga que es su primer novio”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron las redes. La polémica quedó servida: un simple brindis terminó manchando recuerdos y reavivando viejas historias. La China, una vez más, en el centro de la escena.

