Graciela Alfano volvió a encender la polémica alrededor del enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez, un conflicto que lleva años instalado en el mundo del espectáculo.

En esta ocasión, la exvedette habló en el programa de streaming “Resu en vivo”, conducido por Pampito y Naza Di Serio, donde lanzó declaraciones contundentes y dejó en claro, una vez más, su postura a favor de Suárez.

La diva aseguró que su apoyo siempre estuvo del lado de la actriz y cuestionó la actitud de la conductora. “Yo banco a las mujeres, pero Wanda fue muy mal educada con la China, habló mucha peste de ella. A mí me gusta el juego inteligente y puedo bancar el sarcasmo, pero la falta de respeto, no”, explicó Alfano al recordar el inicio del conflicto.

Foto: Ciudad Magazine/ Movilpress.

Durante la entrevista, la artista también analizó la exposición mediática que enfrentó la China Suárez tras el escándalo que involucró a Mauro Icardi. Para Alfano, el enojo del público con la actriz no tuvo justificación.

“Yo digo que a partir de su relación con Icardi, empezó a sufrir un acoso injustificado. Es un acoso que da vergüenza”, aseguró, remarcando la violencia verbal y el nivel de “hate” que aún hoy recibe la actriz en redes sociales.

ALFANO SOBRE WANDA Y LA CHINA SUÁREZ

Sin embargo, su frase más fuerte llegó al referirse directamente a Wanda Nara y a su forma de posicionarse en el conflicto. “Le creo que sufrió, pero yo no le creo a las víctimas”, lanzó, generando sorpresa entre los presentes. Alfano sostuvo que la conductora tiende a ubicarse en un lugar que, según su visión, no representa a las mujeres empoderadas.

Fotos: Instagram (@wanda_nara y @sangrejaponesa)

“Creo que Wanda es el tipo de persona que para aprender, se tiene que pegar un golpe. Lamentablemente actúa de una manera que yo creo que no representa a las mujeres empoderadas. Las chicas que la apoyan no son empoderadas, son personas que se ponen la máscara de víctima”, apuntó.

Fiel a su estilo frontal, Alfano incluso ofreció un consejo directo para Nara, cuestionando sus prioridades. “Si mi marido me deja porque ya no me ama y elige estar con otra, hubiese puesto plata en una psicóloga para que me ayude, y no en carteras caras”, disparó la exvedette, que recientemente se mostró disfrutando de su rol de abuela.