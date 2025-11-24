Graciela Alfano volvió a encender la polémica alrededor del enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez, un conflicto que lleva años instalado en el mundo del espectáculo.
En esta ocasión, la exvedette habló en el programa de streaming “Resu en vivo”, conducido por Pampito y Naza Di Serio, donde lanzó declaraciones contundentes y dejó en claro, una vez más, su postura a favor de Suárez.
La diva aseguró que su apoyo siempre estuvo del lado de la actriz y cuestionó la actitud de la conductora. “Yo banco a las mujeres, pero Wanda fue muy mal educada con la China, habló mucha peste de ella. A mí me gusta el juego inteligente y puedo bancar el sarcasmo, pero la falta de respeto, no”, explicó Alfano al recordar el inicio del conflicto.
Durante la entrevista, la artista también analizó la exposición mediática que enfrentó la China Suárez tras el escándalo que involucró a Mauro Icardi. Para Alfano, el enojo del público con la actriz no tuvo justificación.
“Yo digo que a partir de su relación con Icardi, empezó a sufrir un acoso injustificado. Es un acoso que da vergüenza”, aseguró, remarcando la violencia verbal y el nivel de “hate” que aún hoy recibe la actriz en redes sociales.
ALFANO SOBRE WANDA Y LA CHINA SUÁREZ
Sin embargo, su frase más fuerte llegó al referirse directamente a Wanda Nara y a su forma de posicionarse en el conflicto. “Le creo que sufrió, pero yo no le creo a las víctimas”, lanzó, generando sorpresa entre los presentes. Alfano sostuvo que la conductora tiende a ubicarse en un lugar que, según su visión, no representa a las mujeres empoderadas.
“Creo que Wanda es el tipo de persona que para aprender, se tiene que pegar un golpe. Lamentablemente actúa de una manera que yo creo que no representa a las mujeres empoderadas. Las chicas que la apoyan no son empoderadas, son personas que se ponen la máscara de víctima”, apuntó.
Fiel a su estilo frontal, Alfano incluso ofreció un consejo directo para Nara, cuestionando sus prioridades. “Si mi marido me deja porque ya no me ama y elige estar con otra, hubiese puesto plata en una psicóloga para que me ayude, y no en carteras caras”, disparó la exvedette, que recientemente se mostró disfrutando de su rol de abuela.