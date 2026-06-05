Luck Ra fue protagonista de un momento viral en su paso por Otro día perdido. Mario Pergolini no dudó en manifestar su preocupación por el look del cantante cordobés, que sigue fiel a su pelo teñido de azul hace años.

Durante la entrevista, Mario fue directo: “¿Cuándo vas a dejar de usar el azul en el pelo?”. Y enseguida lanzó una advertencia que sorprendió a todos: “Te vas a quedar pelado, desde ya te lo digo, y tenés 27 años”.

Luck Ra y Mario Pergolini (Fotos: capturas eltrece)

El artista, lejos de esquivar el tema, reconoció: “Me lo he planteado muchas veces”. Además, contó que se tiñe el cabello “tres veces por año”, aunque aclaró que últimamente el color no está tan intenso como antes.

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Pergolini insistió con su consejo: “Tenemos que dejar el azul lentamente. Igualmente, ya no está tan azul. Seguí con esa onda, pero dejá de teñirte”. La respuesta de Luck Ra emocionó a sus fans y generó debate en redes sociales.

“Me da mucha ternura cuando salgo a cantar y veo a muchos con el pelo de este color. Me muero de amor y no podría traicionarlos dejando de teñirme el pelo como ellos”, explicó el cantante, dejando en claro el vínculo especial que tiene con su público. “Pero les deberías decir ‘Con los años te vas a quedar pelado’”, insistió Mario.

Fotoso: capturas eltrece

Otro momento viral se dio cuando Luck Ra le reveló a Mario su nombre completo: Juan Facundo Almenara Ordoñez del Corazón de Jesús. “Debo tener algo con Belgrano”, bromeó el cantante.

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