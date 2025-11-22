La semana que Mauro Icardi estuvo en Argentina para ver a sus hijas después de cinco meses generó polémica en Turquía, y la China Suárez expuso en video qué le grita la barra de Galatasaray a su novio.

“¡Gol!“, exclamó la actriz segundos después de que el 9 marcara a los 10 minutos del segundo tiempo el empate 1-1 parcial de local ante Gençlerbirliği.

En plena algarabía por el tanto, la China hizo un paneo del Rams Park que estaba colmado, y de fondo se escuchaban los alaridos de los fanáticos.

China Suárez en el homenaje a Mauro Icardi.

Claro que no hace falta saber turco para saber que cuando la voz del estadio mencionó a “¡Mauro!”, la multitud vitoreó “¡Icardi!” con pasión.

Una reivindicación al futbolista, que antes del partido había sido homenajeado con una remera alusiva a los 100 partidos que disputó con el gigante turco, y recibido una placa conmemorativa.

China Suárez en la platea del Rams Park de Galatasaray viendo a Mauro Icardi. (Foto: IG)

La furia de Mauro Icardi tras el homenaje de Galatasaray

Al finalizar el encuentro, si bien se manifestó ilusionado con alcanzar el récord de goleador extranjero en el club, Mauro Icardi se manifestó contundente tras haber ingresado a la cancha desde el banco de suplentes.

Mauro Icardi fue homenajeado en Galatasaray. (Foto: @mauroicardi)

“No tengo que darle explicaciones a nadie, las explicaciones las doy en el campo como ya hemos visto. Tengo 102 partidos y 70 goles en Galatasaray, no creo que necesite darle explicaciones a nadie ni hablar de cosas extra futbolísticas”, cerró.